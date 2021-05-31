Hızlı tedarikte büyük başarı sağladık

Dünyada tüm dengeleri alt üst eden salgın süreci, katma değerli üretimi, istihdama katkısı, net ihracat getirisinde açık ara liderliği ile ülkemiz için stratejik öneme sahip sektörler arasında yer alan Türk hazır giyim endüstrisinin ülkemiz açısından önemini bir kez daha ortaya koydu. Pandeminin damga vurduğu 2020'ye başlarken ihracatta yüzde 5-6 gibi artış hedefi belirlediklerini söyleyen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "İlk iki ay hedefimizin üzerinde bir performans sergiledik. Salgınla birlikte bütün planlamalarımızı yeniden yapmak durumunda kaldık. Mart, nisan ve mayıs çok sıkıntılı geçti. Haziranda küresel pazarların açılması ile birlikte yeniden yükseliş trendini yakaladık" diye konuştu.Maske ve koruyucu giysiye yoğun talebin de katkısı ile haziran ayı ihracatında yüzde 25 artış kaydettiklerini söyleyen Gültepe, şu bilgileri verdi: "Temmuz 2020'de 1 milyar 812 milyon dolarla aylık ihracat rekorumuzu kırdık. Ağustosta 1 milyar 546 milyon dolarla 5 yıl aradan sonra ihracatta lider sektör olarak zirveye oturduk. Eylülü bir kez daha 1.8 milyar dolar sınırını gördük. Ekim ayında 1 milyar 858 milyon dolarla aylık ihracat rekorumuzu yeniledik. Tüm zamanların en yüksek aralık ayı ihracatını gerçekleştirdik. 2020'yi 2019'a göre sadece yüzde 3.1 ekside, 17 milyar 143 milyon dolarla kapattık. Ülkemize net 15.6 milyar dolar döviz kazandırdık. İlave 25 bin istihdam sağladık."Salgın sürecinin İHKİB'in dijitalleşme konusundaki çalışmalarının ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini söyleyen Gültepe, "Ülkelerarası seyahatlerin tamamen kısıtlanmasına rağmen dijital kapasitemiz sayesinde üretimden ihracata, fuar organizasyonlarından ticaret heyetlerine kadar bütün iş süreçlerimizi aksamadan devam ettirdik. Fashion Week Istanbul ve Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması başta olmak üzere tüm etkinliklerimizi sanal platformlarda düzenledik. Firmalarımıza dijitalleşme konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere Dijital Dönüşüm Merkezi'ni kurduk" diye konuştu. Yine bu dönemde sektörün yeni durumlara hızlı uyum yeteneğini fırsata çevirdiklerini ifade eden Gültepe şunları kaydetti: "Maske ve koruyucu giyside küresel talebi karşılamak için firmalarımız birkaç ay içinde 3 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptı. 1.4 milyar dolar maske ve koruyucu giysi ihracatı gerçekleştirdik. Artan spor giyim ürünlerinde pazar fırsatlarını değerlendirerek ihracatımızı yüzde 60 artırdık. Çin ile yaşadıkları ticaret savaşını lehimize çevirip ABD'ye ihracatımızı yüzde 23'e yakın artırdık. AB pazarında anlık siparişe dayalı hızlı tedarikte büyük başarı elde ettik, AB'ye ihracatımızı kapanmalara rağmen koruduk.""2021'e başlarken sektör olarak, uluslararası tedarik zincirindeki değişim kaynaklı avantajlı pozisyonumuza rağmen üçlü bir kuşatma ile karşı karşıya kaldık" diyen Gültepe, şunları kaydetti: "Hammadde ve işçilik maliyetlerindeki artış ve ülkemizde üretilen hammaddelerin ihracata yönelmesi rekabet gücümüze olumsuz yansıdı. Döviz kurundaki istikrarsızlık nedeniyle önümüzü görmekte zorlandık. Avrupa'daki kapanma önlemleri uzadığı için istediğimiz kapasiteye ulaşamadık. Bütün olumsuzluklara rağmen ilk dört ayda başarılı bir ihracat performansı sergiledik. Ocak - mayıs döneminde ise bir rekora imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Ocak - nisan döneminde 6 milyar 336 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk dört aylık sektörel ihracat performansını gerçekleştirdik. Bu yılın ilk dört ayında 2020'ye göre 32.3, 2019'a göre yüzde 5.5 artıdayız.""Salgın kaynaklı kapanma önlemlerine rağmen ilk üç pazarımız olan ülkelere ihracatta da dört aylık sonuçlar bizi önümüzdeki dönem için umutlandırdı" diyen Gültepe, şöyle devam etti: "En büyük pazarımız Almanya'ya ihracatta dört ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.6'lık artışla 1.1 milyar dolara ulaştık. Dört ayda İspanya'ya 798.7, İngiltere'ye 577.4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıla göre İspanya'ya yüzde 39.2, İngiltere'ye yüzde 33.7 daha fazla ihracat yaptık. Diğer taraftan dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı ABD'ye ihracatımızdaki artış trendi de hız kesmeden devam ediyor. ABD'ye dört aylık ihracatta geçen yıla göre yüzde 53 artışla 267.1 milyon dolara ulaşmış bulunuyoruz. Ülkemizde ve dünyada aşılanan nüfus sayısının artışına paralel olarak temmuzdan itibaren normalleşmenin hızlanacağına inanıyorum. Eğer yeni bir aksilikle karşılaşmazsak 2021'i 18 milyar doların üzerinde bir ihracat ile kapatacağımızı öngörüyorum."