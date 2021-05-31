İhracatta 200 milyar dolara ulaşacağız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un dile getirdiği 200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilişkin, "Biz 'O sene bu sene' diyorduk, artık daha net olarak söylüyoruz. Biz 200 milyar dolarlık ihracat ve üzerini inşallah bu yıl gerçekleştireceğiz" dedi. Türkiye nisanda ihracattaki güçlü performansını sürdürerek, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artışla 18.8 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmış ve bu tutar tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçmişti. Sene başından bu yana yeni rekorlara imza atan ihracatçılar hedeflerini de yükseltti.Tam kapanma döneminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kesintisiz bir şekilde üretime ve ihracata sahip çıkmasına teşekkür ettiklerini belirten Gülle, salgın döneminde üretim ve ihracatın devam ettiğini hatırlattı. Gülle, üretim ve ihracatın sürdürülebilmesi için alınan kararların yerinde olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: "Fabrikalarımız, süreçten hiç etkilenmeden dün çalıştılar, yarın da çalışacaklar. Bunu inşallah mayıs sonunda da yeni bir ihracat rekoruyla taçlandırmak istiyoruz. Bunu ülkeler başaramadığı için tedarik zincirinde kopmalar ve ham madde temininde zorluklar ortaya çıkıyor ama bunu iyi yöneten ülkeler, Türkiye gibi, bugün burada hem kapasite doluluğunu hem de birkaç aylık önünde sipariş yoğunluğunu görebiliyor. Ham madde tedarikinde dönem dönem sıkıntı olsa da en azından gönderilebiliyor, konteyner de evet pahalı ama gönderilebiliyor. Netice itibarıyla bu rakamlar, gönderilen malların rakamları. Amacımız buradaki talebe karşılık vermek, arzı sağlamak ve arzı sağlarken de yan etkileri mümkün olduğu kadar kontrol etmek. O çerçevede de TİM olarak Türkiye Lojistik Portalı oluşturuyoruz. Burada ihracatçılarla lojistik hizmet sektöründeki acentelerle, nakliyat şirketlerini buluşturup buradan bir yapıyla hizmet sağlamak arzusundayız."TİM Başkanı Gülle, salgın döneminde navlun fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, ham maddeye talebin arttığını, lojistikte de yoğunluğun yükseldiğini vurguladı. Fiyatların beklentilerin çok üstünde yükseldiğini belirten Gülle, bunun normalleşmesini ve belli bir dengeye gelmesini beklediklerini anlattı. Bugün ihracatta değer bazında yüzde 109 artış açıkladıklarını anımsatan Gülle, "Türkiye bu ay ihracatını tonaj olarak da yüzde 43 artırdı yani bizim ürettiğimiz mal yüzde 60 oranında değerlenmiş. Bu da bizi daha memnun ediyor, hem ürünlerimizin değeri hem de katma değerli ürün bazında da sattığımız mallar ayrıca artmış durumda" ifadelerini kullandı. Gülle, sağlıklı bir kur sisteminin ihracatın vazgeçilmezi olduğunu vurgulayarak, "Şu ana kadar hükümetimizin, Merkez Bankamızın uygulamış olduğu kararlar çerçevesinde kurun bir istikrar seviyesinde giderek belli bir seviyede tutulması ve piyasa tarafından belirlenmesi de doğru. Bu ihracatçılara kaybettirmedi ve ihracat hedefine katkı sağlıyor" dedi.