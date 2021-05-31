İlçe belediyesinden 279 milyonluk destek

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Kovid 19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve vatandaşlara şimdiye kadar 103 milyon lirası nakdi, toplam 279 milyon liralık maddi destek sağladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kovid nedeniyle tam kapanma süreci, tüm şehirlerde olduğu gibi Gaziantep'te de birçok esnafın kepenkleri indirmesine neden oldu. Esnaf koronavirüs salgınından hem maddi hem manevi anlamda bir hayli etkilendi. İşyerleri tamamen kapanan esnafa bayram öncesi bin 500 TL yeni bir destek daha vererek sayılı günler kalan bayram öncesi yüzleri adeta güldürdük. 25 ayrı meslek grubundan 6 bin esnafa toplamda 4'er bin TL destek verirken salgın döneminde vatandaşlara toplamda 279 milyon TL'lik destekte bulunduk" dedi.Son olarak bayram öncesinde esnafa 1.500 liralık yeni bir destek verdiklerini bildiren Tahmazoğlu, "Salgın döneminde esnafımıza 3 ayrı dönemde destek sağladık. İlçemizin kaynaklarını yine ilçemize harcadık. Bu süreçte belediyecilik hizmetlerimizi de aksatmıyoruz ama vatandaşa verdiğimiz destekleri arttırarak maddi anlamda destek olarak bir nebze de olsa rahatlatmak istedik" diye konuştu.Bugüne kadar 103 milyon lirası nakdi olmak üzere toplamda 279 milyon liralık destek veren belediye uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla toplam 80 bin adet tablet dağıtmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından örnek gösterilmişti. Başkan Tahmazoğlu önceki günlerde Çankaya Köşkü'nde Erdoğan tarafından kabul edilerek takdir edilmişti.