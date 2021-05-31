İngiltere ile ticarette yeni dönem başladı

Türkiye ve İngiltere arasındaki STA kapsamında menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin esaslar belirlendi. Türkiye'ye ithal edilen ürünlerin toplam kıymetinin küçük paketler için 500 euroyu veya yolcunun kişisel eşyasını oluşturan ürünler için bin 200 euroya aşmadığı hallerde, menşe beyanı ibraz edilmesi gerekmeyecek.Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin yönetmeliği dün yürürlüğe girdi. 6 bölümden oluşan yönetmeliğe göre, anlaşma uyarınca bir taraf ülke menşeli eşyaya diğer bir taraf ülkede tercihli tarife uygulanmasında, ürünler yönetmelikteki geçerli koşulları karşılarsa o taraf ülke menşeli kabul edilecek. Bir ürünün menşe statüsü kazanması durumunda, o ürünün üretiminde kullanılan menşeli olmayan girdiler, o ürün başka bir ürün içinde girdi olarak kullanıldığında menşeli olmayan olarak kabul edilmeyecek. Menşe statüsü kazanımı İngiltere veya Türkiye'de kesintisiz yerine getirilecek. Bir ürün üçüncü bir ülkede, gümrük gözetimi altında tutulması koşuluyla depolanabilecek veya sergilenebilecek. Her bir taraf ülke, bir menşe beyanının yapıldığı tarihten itibaren 12 ay geçerli olmasını sağlayacak. İthalatçı taraf ülkenin gümrük idaresinden bu geçerlilik süresi içinde tercihli tarife talebinde bulunulabilecek. ANKARA