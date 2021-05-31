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Giriş Tarihi: 31.5.2021 13:20 Son Güncelleme: 31.5.2021 13:37

'da su fiyatlarına büyük zam teklifi!

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İstanbul'da su fiyatlarına büyük zam teklifi!

İBB yönetimi suyu ucuzlatma vaadini çabuk unuttu. Suya 5'inci kez zam talebiyle meclise geldi. Yönetim, insani su kullanım hakkı bedelini ve daha önce AK Parti tarafından kaldırılan kullanılmış suların uzaklaştırma bedelini geri getirerek gizli zammı da gündeme aldı. Yaklaşık yüzde 50 zam teklifi yapılacak müzakerelerle mecliste karara bağlanacak. Yönetim, Kasım 2019'da yüzde 80, Temmuz 2020'de yüzde 40, Kasım 2020'de yüzde 35, Aralık 2020'de ise yüzde 40 zam talebinde bulunmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi bugün Haliç Kongre Merkezi'nde toplanacak. Meclis'te İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirilecek ve gündeme yüzde 50'ye varan zam teklifi gelecek.

İSKİ'nin ilk teklifi İstanbul' da suya yüzde 25 oranında zam yapmak.. Ancak zam bununla da sınırlı değil. Teklifte vatandaşa yüzde 25 oranında yansıyacak gizli bir zam daha var.

2019 yılında AK Parti Grubu'nun teklifi ile İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilerek uygulamaya konulan ücretsiz yüzde 25 insani su kullanım hakkının da iptal edilmesi isteniyor.

Böylece, İSKİ tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere yüzde 25, hem de yüzde 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte İstanbul'da suya toplam yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor.

Tarife Komisyonu raporunda yer alan bilgilere göre, Konut 1. Kademe tarifesinin (Konut başına 0-15 metreküp) 4, 81 liradan 6 liraya, Konut 2. Kademe tarifesinin (Konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 9 liraya,

Köy Konut tarifesinin 1,21 liradan 1,50 liraya, Ortak Sayaç Konut/Konut İnşaat Şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 9 liraya, İşyeri tarifesinin 12,93 liradan 16 liraya, Köy İşyeri tarifesinin 3,23 liradan 4 liraya, Ortak Sayaç İşyeri/İşyeri İnşaat Şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16, 50 liraya çıkarılması talep edildi.

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İstanbul'da su fiyatlarına büyük zam teklifi!
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