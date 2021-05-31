İşte sosyal belediyecilik

Konya Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde esnafı yalnız bırakmadı. Pandeminden olumsuz etkilenen vatandaşlara destek için kolları sıvayan belediye, ikinci büyük sosyal destek paketini hayata geçirdi. 31 ilçede 94 bin 97 kişiye 51 milyon 398 bin 210 TL destek sağlandı. Bunun içinde 31 ilçede 12 bin 924 esnafa 12 milyon 924 bin TL, 31 ilçede her ay ihtiyaç sahibi 9 bin 911 aileye 2 milyon 843 bin 210 TL, Ramazan ayında destek talep eden 31 ilçedeki 71 bin 262 kişiye 35 milyon 631 bin TL destek bulunuyor.Vatandaşlar ayrıca 31 ilçedeki anlaşmalı marketlerden dijital kart sistemiyle sadece gıda ve temizlik olarak alışverişlerini yaptı. Başvuruları kabul edilenler 30 Haziran'a kadar anlaşmalı marketten alışveriş yapabiliyor.Büyükşehir Belediyesi, gel-al ve paket servis usulüyle ayakta durmaya çalışan işletmelere yönelik şehir merkezindeki bilboadlarla tanıtım desteği verdi. Özellikle esnafın iş yerini kapattığı dönemde iki ay tüm kiracıların kira ücretleri sıfırlandı. Ayrıca iş yeri kapanan esnafın da iki ay boyunca evinde ücretsiz olarak su kullanmasını sağlandı. Tüm esnafların da iki ay boyunca iş yerlerini sularını ücretsiz hale getirildi.Vatandaşa desteğin yanı sıra yatırımlara da hız verdiklerini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu yıl 700 milyon liranın üzerinde bir yatırımı 28 ilçemizde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.