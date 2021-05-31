İzmir üretim gücüyle ülke ekonomisine değer katıyor

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "İzmir'i merkeze alıp Ege Bölgesi ekonomisine baktığımızda ülkemiz adına üretimde öncü ve dinamik güç olmaya çalışan bir irade görüyoruz. Bölgemiz genç ve eğitimli nüfusu, teknoloji merkezleri, 56 OSB'si, 92 küçük sanayi sitesi, tarıma dayalı OSB'leri, serbest bölgeleri, yenilenebilir enerji potansiyeli ve turizmiyle Türkiye'nin ekonomik kalkınma hamlesinin lokomotifi olma potansiyeline fazlasıyla sahip" dedi.Bu durumun son dış ticaret verilerinden de rahatlıkla okunabileceğine dikkat çeken Kestelli, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ege Bölgesi illerinin geçen yılki ihracat rakamı 25 milyar 259 milyon dolara ulaştı. İzmir, Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci ili oldu. Bölgenin ithalatı ise 18 milyar 210 milyon dolarda kaldı. Ege Bölgesi'ndeki tüm iller dış ticaret fazlası verdi. Bu bile Ege'nin potansiyelini göstermesi açısından çok önemli bir veri. Ege üretim gücüyle kazanıyor ve cari açık yaratmıyor" diye konuştu.Kestelli sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir Ticaret Borsası'nın ana iştigal konusu olan tarım ve gıda ürünleri ticareti açısından bölge ekonomisine baktığımızda, burada da önemli bir güce sahibiz. Mesela Türkiye'nin 2020 yılında ihraç ettiği her 4 balıktan, 3'ünde Egeli balıkçıların alın teri var. Zeytin ve zeytinyağında 2020'de 159 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatımız ise 505 milyon doları buldu. Kuru üzüm ve incirde başat oyuncuyuz. Pamuk üretiminde iniş çıkışlı bir grafik izlemekle beraber halen güçlü bir altyapıya sahibiz. Borsa olarak yıllardır tarımın ülke ekonomisi için itici bir güç olabileceğini savunuyoruz. İTB, EBSO, İZTO, EİB, DTO İzmir Şubesi, Esnaf Odamız ve şehrin diğer STK'larıyla el ele vererek başta kent ekonomisi olmak üzere birçok alanda ortak projelere imza atıyoruz."İzmir'i öne çıkartacak en önemli ortak projelerden birinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesiyle hayata geçirilen tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri olduğunu ifade eden Kestelli, "Kuruluş süreci tamamlanan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi bunun ilk adımıydı. Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesi, Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi de Bakanlıktan onay alarak tüzel kişilik kazandı. Bergama Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi için de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Tüm bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte tarımsal üretim ve ticareti alanında A'dan Z'ye mükemmel kurgulanmış bir İzmir'e kavuşacağız" diye konuştu.İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'nin (İTMM) devreye girmesiyle de hem büyük sermayenin hem de genç girişimcilerin ilgisini yeniden tarıma çekmeyi hedeflediklerine değinen Kestelli, "İTTM, Türk tarımının Silikon Vadisi olacak. Üretimde verimliliği artırırken, su tüketiminde ve emek gücünde tasarrufu getirecek. Organik tarım alanındaki üretim potansiyelimizi katlayacak. Ege tarımının, devletin itici gücü, sermaye, STK'lar ve üniversitelerin işbirliğiyle evrensel rekabette daha da öne çıkacağına inanıyoruz. İnandığımız bir diğer konu da markalaşma. İTTM'nin bu alanda da önemli bir işlev üstleneceğini düşünüyoruz" dedi.