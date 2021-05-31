Kayseri’nin pandemi fabrikası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde ürettiği dezenfektan, kolonya ve maskelerle vatandaşlara zor günlerde can simidi oldu. Türkiye'de öncü uygulamalara imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, maske ve dezenfektan üretiminden ulaşıma, sosyal aktivitelerden eğitime kadar birçok alandaki çalışmaları çok kısa bir sürede hayata geçirdi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) kendi laboratuvarlarında el ve ortam dezenfektanı üretip hem vatandaşlara hem de kamu kurumlarına dağıttı. Piyasadaki dezenfektanların dörtte bir fiyatına üretilen el ve ortam dezenfektanları ile şehir dezenfekte edildi. Bu süreçte 41 bin litre el dezenfektanı, 70 bin litre klor bazlı ortam dezenfektanı ve 12 bin litre kolonya üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "KASKİ'miz, 4 bin hijyen seti dağıtımının yanı sıra, 250 bin de hazır paket su üretip, hastanede yatan ve yurtlarda kalan hastalara ücretsiz dağıttı. Kent merkezi başta olmak üzere vatandaşların sıklıkla kullandığı hastaneler ve kamu binalarına da dezenfektan üniteleri yerleştirerek vatandaşın kullanımına sunduk. İl genelinde yürütülen ortak mücadele ile de bir paydaş olarak 12 bin kamu binasının dezenfektasyonunu gerçekleştirdik" diye konuştu.Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK'in 20 Mart 2020'de maske üretimine başladığını ve 1 milyon 500 bin adeti geçkin maske ürettiğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "KAYMEK'te üretilen 1 milyon 500 bin maskenin yanı sıra tedarik ettiğimiz yine 1 buçuk milyon maskeyi vatandaşlara ücretsiz dağıttık. Öte yandan üzerinde bulunan eğlenceli çizimleriyle çocukların günlük hayatında keyifle taşıyabileceği bir şekilde özel boyutu ile tasarlanan 30 bin maske üretip çocuklara ücretsiz dağıttık" dedi.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pandemi sürecinde gelir kaybı yaşayan esnafıda yalnız bırakmadıklarını belirterek şunları söyledi: "Esnafımıza 6 milyon TL'yi aşkın destek verdik. Ayrıca mülkiyeti belediyemize ait işyerlerindeki kira ücreti artışlarında yüzde 50 oranında indirim uyguladık. Servis araçlarından ise bir yıl süreyle vize ücreti almadık. Berber ve kuaförlerde ücretsiz dezenfekte çalışmaları yaptık. Çalışmalarda 1.600 işyerini dezenfekte ettik."