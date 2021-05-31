Kızlar Tepesi Parkı Siirt'e renk kattı

Siirt Belediyesi, vatandaşların konforlu yaşamla buluşması için yeşil alan oluşturma ve park yapma çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle 2017'de yapımına başlanan, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun girişimleriyle tamamlanarak hizmete açılan Kızlar Tepesi Parkı da ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor. Kente hakim tepede yer alan yaklaşık 40 dönüm alana sahip olan park, 3 dönüm alanda kurulan gölet, amfi tiyatro, yürüyüş parkurları, dinlenme, macera parkı ve sosyal tesis alanlarıyla kent sakinlerinin beğenisini kazandı. Hacıbektaşoğlu, devletin imkanlarını vatandaşların hizmetine sunmak için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Belediye başkan vekilliğine görevlendirildikten sonra parkla ilgili eksiklikleri tespit ettiklerini belirten Hacıbektaşoğlu, "Eksiklikleri gidererek burayı işletmeye karar verdik. Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle bir süre beklendi. Parkımız bazı bölümleri dışında vatandaşımızın hizmetine açıldı" dedi. Parkın, kentin en güzel yerinde yer aldığını anlatan Hacıbektaşoğlu, yeşil alanın hizmete girmesinin vatandaşlar açısından önemli olduğunu dile getirdi.