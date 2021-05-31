Krediler 4.2 trilyon lirayı geçecek

Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşümün kendini en fazla hissettirdiği sektör bankacılık oldu. 1980'li yılların ardından başlayan liberalleşme ile birlikte sektördeki oyuncu sayısı hızla çoğalırken, denetim sürecinin zayıflığı ve sektörün siyasete alet edilmesi özellikle 2002 yılına kadar birçok ekonomik krizin yaşanmasına neden oldu. Reform ve yeniden yapılanma öncesinde Türkiye'deki krizlerin adeta tetikleyicisi olan sektör, Kasım 2002 seçimlerinin ardından güçlü siyasi iradenin kararlı adımları ile tüm dünyaya gücünü kanıtladı.Başta 2008 olmak üzere dünya genelinde yaşanan krizlerde adeta koruma kalkanı haline gelen bankacılık sektörü, kamu bankalarının öncülüğünde Türkiye'nin büyümesinde de aktif rol üstlendi.Türkiye ekonomik saldırıların arttığı dönemlerle birlikte özellikle son 1.5 yılda pandeminin etkisinin azaltılmasında elini taşın altına koyan bankacılık sektörü, finansmana erişimi kolaylaştırarak üzerine düşeni yaptı. Bu dönemde özellikle kamu bankaları adeta ülkenin finansal olarak savunucusu haline geldi.Bankacılık sektörünün 2002 yılında 212.7 milyar lira olan aktif büyüklüğü, bu yılın mart sonunda 6 trilyon 488 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde aktif büyümesi yaklaşık 30 kata ulaştı. Bankaların ülke ekonomisine aktardığı kaynakları ifade eden kredi hacmi ise 2002'den bu yana yaklaşık 70 katlık büyüme ile 3 trilyon 777 milyar liraya ulaştı. Mevduatlar da 26 katlık artışla 3.6 trilyonu geçerken, özkaynaklar 25.7 milyar liradan 603.8 milyara çıktı.Son yıllarda dijital bankacılık alanında önemli adımlar atan sektör, bu yıl başlayan uzaktan müşteri edinimi ile de rekabeti farklı bir boyuta taşıdı. Türkiye'de henüz bankacılık sistemine erişimi olmayan 20 milyondan fazla tüketicinin bulunduğu dikkate alındığında önümüzdeki dönemde sektörün büyümesinin hızlanması bekleniyor. Bankacılık sektöründe bu yıl aktiflerin 7 trilyon lirayı, kredilerin 4.2 trilyon lirayı, mevduatın ise 4 trilyon lirayı aşması bekleniyor. Sermaye yeterlilik rasyosu, dünya ortalamalarının üzerinde olan sektörün, özellikle yatırım bankacılığı alanındaki büyümesi hızlanacak. İstanbul Finans Merkezi Projesi'nin de hızlanmasıyla birlikte sektör küresel çekim merkezi haline gelecek.Türkiye'de tasarruf mevduatlarının değeri, ilk çeyrekte 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 31.4 artarak 2 trilyon 49 milyar liraya ulaştı. Tasarruf mevduatlarındaki bu artışta, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomide oluşan belirsizliklerin etkisiyle vatandaşın büyük ölçüde birikimlerini değerlendirdiği altın ve döviz hesaplarının TL karşılığının yükselmesi de etkili oldu. Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 41.6'sının İstanbul'da biriktiği görüldü.İstanbul'da, mart sonu itibarıyla tasarruf mevduatlarının karşılığı 852 milyar 935 milyon 621 bin lira düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl için nüfusu 83 milyonu aşan Türkiye'de, kişi başına ortalama tasarruf miktarı 24 bin 644 lira olarak hesaplandı. Türkiye'nin 81 kentinin tamamında kişi başı tasarrufların artış kaydetmesi öne çıkan bir diğer unsur oldu.İstikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren katılım bankaları 2020 yılında başarılı bir finansal performans sergiledi. Katılım bankaları, 2020 yıl sonu itibari ile toplanan fonlarda yüzde 49 artışla 322 milyar TL'ye, kullandırılan fonlarda ise yüzde 60 artışla 240 milyar TL'ye ulaştı. Aktif büyüklükte ise yüzde 54 büyüyerek 437 milyar TL'ye çıktı. Bu da bankacılık sektöründen alınan payı yüzde 7.2 seviyelerine taşıdı. Katılım bankaları, hem reel sektörü etkin şekilde desteklemiş olup hem de salgın döneminde istikrarlı büyümesini sağlıklı bir şekilde sürdürdü. Katılım bankalarının sistemdeki payının 2025'te yüzde 15'e çıkarılması hedefleniyor. 2025 yılında Türkiye katılım bankacılığı aktiflerinin 1.77 trilyon Türk Lirası'na ulaşması bekleniyor.Bankacılık sektöründe Türkiye'ye yönelik saldırıların arttığı 2018'den bu yana kamu bankalarının payı güçlü bir şekilde artıyor. Kamu bankalarının 2017'de aktif büyüklüğünde yüzde 36.5 olan payı, 2020'de yüzde 46'ya çıktı. Kamu bankalarının mevduattaki payı yüzde 35.9'dan 45.4'e, kredilerdeki payı ise yüzde 38.4'ten 47.7'ye yükseldi.