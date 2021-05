Markalar yurtdışında 600 mağaza açacak

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) çatısı altındaki 421 markanın yurt içinde AVM ve caddelerde 15 bin 618 mağazası ve yaklaşık 30 bin satış noktası bulunduğu bilgisini veren BMD Başkanı Sinan Öncel, "Ayrıca 94 markamız 121 ülkede, 5 bin 356 mağaza ve 14 bin 107 satış noktası ile yurtdışında Türkiye organize perakendesinin gücünü temsil ediyor. Üyelerimiz çoğunluğu genç olmak üzere yaklaşık 400 bin kişiye de istihdam imkânı sağlıyor" dedi. Her biri ülkemizin bir değeri olan markalarımız pandemi nedeniyle Mart 2020'den bu yana çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Öncel, şöyle devam etti: "Sektörde yüzde 50-60'a varan ciro kayıplarına yol açan salgın aynı zamanda perakendecileri ve mülk sahiplerini daha önce deneyimlemedikleri bir durumla karşı karşıya bıraktı. Sorunun çözümü için taraflar genel olarak iyi niyet çerçevesinde adımlar atarak bugünlere kadar gelebildi. Ancak tüm iyi niyetli yaklaşımlara rağmen referans oluşturacak belli standartlar bulunmadığı için yer yer haksızlıklar oluştu. Mülk sahipleri ve perakendeciler arasında ihtilaflar yaşanmaya başladı. Aylık çözüm formülleri üretmekten hem çok yorulduk."Daha önce dövizle kira konusunda benzer bir sorun bulunduğunu hatırlatan Öncel, "Üç yıl önce Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu büyük sorun çözüme kavuşturuldu. Pandemi döneminde zorunlu nedenlerle kapalı kalınan günler ve erken kapanma nedeniyle kaybedilen saatlerden kira alınmaması için yasal bir düzenleme gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Perakendecinin bu haklı ve acil talebiyle ilgili Ankara'da bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Tüm üye markalarımızda büyük sevinç yaratan ve mülk sahiplerinin de alamadıkları bedelleri vergilerinden mahsup edebilmelerine imkân sağlayacağına inandığımız düzenlemenin en kısa zamanda tamamlanarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Böyle bir düzenleme hem bizim omuzlarımızdaki yükü önemli ölçüde kaldırır hem de tartışmaları noktalayacağından her iki taraf için de psikolojik bir rahatlama sağlar" dedi."Markalarımızın AVM'lerdeki ortak alan giderlerini şeffaflaştıracak ve belli standartlara bağlayacak yönetmelik değişikliği beklentisi de devam ediyor" diyen Öncel, şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı'ında uzun zamandır üzerinde çalışılan yönetmeliğin de markalarımızın beklentileri doğrultusunda tamamlanarak hızla uygulamaya geçirileceğini umut ediyoruz. Pandeminin başından itibaren devletimiz perakende sektörü için vergi ve kredi kolaylıkları sağladı. Bu desteklerin de yardımıyla Avrupa ve ABD'de olduğu gibi dramatik marka iflasları olmadan bugünlere gelebildik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 4.6 milyar TL'lik desteği çok önemsiyoruz. Ekonominin 'kılcal damarları' olan küçük esnafa verilen her türlü destek önemli. Ancak biz 'yedek akçesi' kalmayan organize perakende için de vergi kolaylıkları ve uygun koşullu kredi desteği bekliyoruz."Pandemi sürecini en az hasarla atlatmak birinci öncelik olmakla birlikte markaların bir yandan sonrası için de hazırlık yaptığını kaydeden Öncel, "Birçok firmamız e-ticaret altyapısını güçlendiriyor. Bu süreç genel olarak sektörü olumsuz etkilemekle birlikte bazen fırsata da dönüşebiliyor. Örneğin bazı markalarımızın yurtdışında uzun süredir yatırım yapmak istedikleri merkezlerde çok daha uygun kiralama koşullarında mağaza bulunabiliyor. Biz de markalarımızı bu fırsatları değerlendirmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Markalarımızın bu yıl yurtdışında 400-600 civarında yeni mağaza açacaklarını öngörüyoruz" dedi.