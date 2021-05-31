Mersin’de ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

Mersin'de Akdeniz Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçe genelindeki dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor. Pandemi dolayısıyla binlerce gıda yardım paketleri, Başkan Mustafa Gültak öncülüğünde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Her zaman olduğu gibi pandemi de vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Mustafa Gültak, "Böylesi önemli günlerde dayanışmanın ve yardımlaşmanın daha büyük bir önem taşıdığı kanaatindeyim. Bizler üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmanın huzurunu taşıyoruz. Bu bağlamda hayırsever vatandaşlarımızın katkısını da göz ardı etmek mümkün değildir. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.Başkan Gültak, "Akdeniz'deki dezavantajlı ailelerimize ulaştırmak üzere temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda paketlerimiz ekip arkadaşlarımızın yardımıyla sevk edildi. Desteğimiz, muhtarlarımız ve sivil toplum örgütlerimizin ulaştırdığı listeler ile belediye bünyesindeki datalarımız dikkate alınarak yapılmıştır. İyilik paylaştıkça çoğalır. Bizler vatandaşlarımızın yalnızca dualarına talibiz" dedi.