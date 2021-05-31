Ortahisar vefasını gösterdi

Trabzon'da Ortahisar Belediyesi ve Ortahisar Kaymakamlığı tarafından ortaklaşa kurulan Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu pandemiyle mücadelede tam not aldı. 33 personelden oluşan Vefa Grubu, sokağa çıkma yasaklarında vatandaşların en büyük yardımcısı oldu. Ekip, ilaç temini, alışveriş, gıda paketi dağıtımı, maaş çekimi ve hastaların sağlık kurumlarına nakli gibi çok geniş yelpazede gelen çağrılara yetişerek vatandaşların dertlerine derman oluyor.Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Salgından ekonomileri en çok etkilenen ve hiçbir geliri olmayan yaklaşık 2007 aileye aylık 500 TL nakdi yardımda bulunduk. Şehrimizde ciddi bir istihdam kaynağı olan çay ocaklarımızı da ihmal etmedik. Salgın sürecinde gelirleri büyük ölçüde azalan 467 çay ocağı esnafımıza bir defaya mahsus olmak üzere 500 TL yardımda bulunduk. Okulların kapalı olması nedeniyle 77 kantin işletmecimize 500 TL nakdi destek verdik" dedi. Başkan Genç şöyle konuştu: "Ramazan Bayramı dolayısıyla Hayrat Yardım Vakfı ile ortaklaşa hayata geçirdiğimiz 'İyilik Kapısı' merkezimizde 70 çocuğumuza kıyafet, oyuncak ve ayakkabı hediye ettik. İyilik Kapısı merkezimiz ile belediyemiz Ramazan ayı boyunca toplamda 10 bin 400 adet gıda paketi dağıttı. 33 personelden oluşan Ortahisar Vefa Grubumuz vatandaşlarımızın toplamda 39 bin 732 çağrısına cevap vererek ihtiyaçlarını karşıladı."