Otomotivin geleceğine yatırım yapıyor

FORD Otosan, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği 2 milyar euroluk (20.5 milyar TL) Türkiye'nin en büyük otomotiv yatırımının ardından, otomotiv endüstrisi ve mobilite dünyasının geleceğini şekillendirecek yeni fikir ve teknolojileri bulmak ve büyütmek amacıyla kurduğu kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure'u tanıttı. Driventure, yeni nesil rota optimizasyon platformu 'Optiyol' ve elektrikli araçlar için akıllı mobilite çözümü 'Bluedot' ile ilk yatırımlarını hayata geçirdi.Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, kısa bir süre önce açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük otomotiv yatırımı ile ilgili şunları söyledi: "20.5 milyar TL'lik yatırım 10 yıllık bir plan dahilinde gerçekleşecek. Kocaeli'deki ticari araç üretim kapasitesi 440 binden 650 bin adede çıkacak. İstihdam ilave 3 bin kişi ile 15 bin kişiye yükselecek. Yatırım tamamlandığında, 130 bin adetlik batarya montaj kapasitesine ulaşılacak. Kocaeli'de ilk etapta 2022 itibarıyla Ford'un tam elektrikli ilk ticari aracı E-Transit'in Avrupa'ya yönelik seri üretimi gerçekleştirilecek. 2023 ilk yarı itibarıyla ise 'Yeni Nesil Transit Custom' ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli versiyonları ile tam elektrikli ilk versiyonunun üretimine başlanacak. Ayrıca; Ford ve Volkswagen'in stratejik ortaklığı kapsamında yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli de Kocaeli'nde üretilecek."