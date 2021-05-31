Pandemi güvenliği yeniden şekillendirdi

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Uluslararası Anayurt Güvenliği Konferansı düzenledi. Güvenlik kavramının; savunmanın yanında nükleer, göç, toplumsal, çevre, cinsiyet, insan ve insanlık gibi farklı boyutlarının ele alındığı konferans, HKÜ Rektörü Türkay Dereli'nin açılış konuşmasıyla başladı. Rektör Dereli, "Mevcut güvenlik ve sakinlik yorumuna meydan okuyan yeni ortaya çıkan endişelerimiz var. Örnek olarak, pandemi günlük rutinlerimizi değiştiren önemli bir girdiydi. Pandemi, doğal afetler, iklim değişikliği, uzay siyaseti, siber çevre, kültürel zorluklar ya da korumacılık gibi konular, bizi mevcut kavramsallaştırmaları yeniden gözden geçirmeye itti" diye konuştu.