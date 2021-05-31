Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Pandemi güvenliği yeniden şekillendirdi
Giriş Tarihi: 31.5.2021

Pandemi güvenliği yeniden şekillendirdi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Pandemi güvenliği yeniden şekillendirdi
HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Uluslararası Anayurt Güvenliği Konferansı düzenledi. Güvenlik kavramının; savunmanın yanında nükleer, göç, toplumsal, çevre, cinsiyet, insan ve insanlık gibi farklı boyutlarının ele alındığı konferans, HKÜ Rektörü Türkay Dereli'nin açılış konuşmasıyla başladı. Rektör Dereli, "Mevcut güvenlik ve sakinlik yorumuna meydan okuyan yeni ortaya çıkan endişelerimiz var. Örnek olarak, pandemi günlük rutinlerimizi değiştiren önemli bir girdiydi. Pandemi, doğal afetler, iklim değişikliği, uzay siyaseti, siber çevre, kültürel zorluklar ya da korumacılık gibi konular, bizi mevcut kavramsallaştırmaları yeniden gözden geçirmeye itti" diye konuştu.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Pandemi güvenliği yeniden şekillendirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA