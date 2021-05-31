Pandemide bankalar dijitale döndü

Bankalar dijital dönüşüme hızlı adapte oldu. Bankaya gitmek istemeyen müşteriler işlemlerini dijitale kaydırdı. Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "Yeni dönemde artık bu ıslak imza ihtiyacı ortadan kalktı ve herkes dilediği zaman, dilediği yerden, 7/24 Akbank müşterisi olabiliyor. Böylelikle bankadaki tüm dijital servislere giriş kapısı da dijitalleşmiş oldu" dedi. Dijitalden müşteri olma imkânı ile birlikte sektörde yeni bir dönemin başladığını kaydeden Yüce, şöyle devam etti: "Bu, bankacılık sektörünü temelden etkileyecek bir yenilik. Artık bir bankanın müşterisi olmak ve banka değiştirmek hiç olmadığı kadar kolay. Akbank olarak dijitalden müşteri olma hizmetimizi tüm sistemlerimiz, altyapımız, mobil uygulamamız ve ekiplerimiz ile uzun zamandır üzerinde yoğun şekilde çalışarak hazırladık. Böyle bir ortamda müşterileri için en iyi deneyimi sunan bankaların kazanacağını düşünüyorum. 3-4 haftalık süreçte müşterilerimizin ilgisi yoğun."Bu süreçte de her zamanki gibi müşteri ihtiyaçlarını ve deneyim tasarımını odaklarına aldıklarını kaydeden Yüce, "Sadece regülasyonun gereklerine uyumlanmakla kalmayıp, müşterilerimize en iyi ve bütünsel hizmeti sunmak için bazı kritik yenilikleri de uzaktan müşteri olma sürecimize dâhil ettik" dedi. Yüce, "Müşterimiz olmak için Akbank Mobil'i indirenler aynı süreçte vadesiz hesap, banka kartı, kredi ve kredi kartı başvurularını da anında yapabiliyor. Bu bizi sektörde ayrıştıran bir unsur oldu. Böylelikle kullanıcılar, son derece yalın ve akıcı bir deneyimle ve dakikalar içinde Akbank müşterisi olurken, pek çok temel bankacılık ürününe de aynı anda sahip olup birçok avantajdan faydalanabiliyorlar" diye konuştu. Müşterilerine sundukları avantajları sıralayan Yüce, "Dakikalar içinde Akbank müşterisi olduklarında aynı zamanda dijital kullanıma açılmış banka kartlarına ve kredi kartı başvuruları onaylanmışsa dijital kredi kartlarına hemen erişebiliyorlar ve ürünü kullanabiliyorlar" dedi.Yüce, şunları söyledi: "Mobilden müşteri olanlar, 1 yıl boyunca EFT/Havale, limit üstü para çekme ve ortak ATM işlemlerinden ücretsiz faydalanıyor. İlk kez Akbanklı olup Akbank Mobil'den karta başvuranlar internet alışverişlerinde 1 sene sonunda Akbank Kart'la 1.200 TL, Axess veya Wings ile 900 TL toplamda 2.100 TL'ye varan kaybolmayan chip-para kazanabiliyorlar."