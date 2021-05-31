Pandemide Kocaeli’ye 329.2 milyon TL destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekonomik ve sosyal açıdan dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde yapılan hizmetler, alınan önlemler ve sosyal projelerle Türkiye genelinde birçok belediyeye örnek ve model oldu. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, pandemi sürecinde 125 milyon TL tutarındaki İSU desteklerinin yanı sıra ''hijyen, gıda ve sağlık destekleri, şoför esnafı destekleri, esnaf destekleri ve eğitim destekleri'' kapsamında Kocaeli genelinde 329.2 milyon TL tutarında destek sağlandığını ifade etti.Bağımsız bir kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı anket çalışmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin büyükşehirler içinde koronavirüs ile mücadelede en başarılı belediye olarak ilk sırada yer aldığını hatırlatan Başkan Büyükakın, ''Belediyecilikte ne yaptığını bilmek ve kararlılık çok önemlidir. Biz bu işi çok iyi biliyoruz. Sahayı da, belediyeciliği de, önceliği de, kriz çözümünü de çok iyi biliyoruz. Bizim hayatımız bu şehre ve bu şehrin insanlarına adanmış bir hayattır. Biz, gövdemizi taşın altına koyduk. Derdimiz Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmaktır" dedi.Kocaeli genelinde 7500 esnafı ilgilendiren esnaf destek paketini bir ay daha uzattıklarını ve mayıs ayında da verilen desteğin büyükşehire ek maliyetinin 7.5 milyon TL olduğunu aktaran Başkan Büyükakın, "Pandemi sürecinde işyeri kapatılan ya da ihtiyaç sahibi olan esnafa verdiğimiz desteğimizi bir ay daha uzatma kararı aldık. 4 aylık destek 5 aya çıkmış oldu. Kaynaklarımız geniş, halkımızın ihtiyaçlarını gözeterek hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi. 7.500 esnafa aylık biner lira destek veren belediye, 5 ay sonunda esnafa toplam 37.5 milyon TL'lik destek sağladı.