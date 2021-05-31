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Giriş Tarihi: 31.5.2021

Pandemiye rağmen hizmetler hız kesmedi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Pandemiye rağmen hizmetler hız kesmedi
Zonguldak Belediyesi pandemiye rağmen belediye çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Kentte yaz mevsiminin vazgeçilmezi, yeşil ile mavinin birleştiği muhteşem bir koy içerisinde yer alan Kapuz Plajı'nda yaz sezonuna hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok yerde alt yapı çalışmalarını tamamlayan Zonguldak Belediyesi ardından asfalt çalışmalarına başlarken, son olarak Milli Egemenlik Caddesi'nde asfaltı bitirmesinin ardından yol çizgileri de çizildi. Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, "Sosyal belediyecilik anlamında yaklaşık 14 aydır ülkemizde ve dünyada Kovid ile mücadeleyi bırakmıyoruz. Çevre ve şehircilik anlamında sorunlarımız var. Caddelerimizin 3 tane olması, sınırlı olması nedeniyle yaklaşık 200 bin nüfus aynı caddede aynı lokasyonda olması ile Kovid mücadelesinde hızlı bir yayılım yaşadık. Şu anda durum iyiye gidiyor. Kötü başlayan süreci iyi bitirdik" diye konuştu.
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Pandemiye rağmen hizmetler hız kesmedi
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