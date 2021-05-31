Pazardaki atıklar gübreye dönüşüyor

Pazarlarda çöpe atılan çürük sebze ve meyveler artık yeniden dönüştürülüyor. Üstelik tekrar toprağa ve tarıma kazandırılıyor. Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Kayapınar Belediyesi işbirliğiyle semt pazarlarında çöpe giden sebze meyve atıkları gönüllüler tarafından toplanıp, çeşitli işlemlerin ardından gübreye dönüştürülüyor. Şef ve sosyal girişimci olan Ebru Baybara Demir, binlerce ton gübrenin çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi. Demir, "Bölgede, hasatta yüzde 80 rekolte düşüşü var. Pazarlarda her gün 3 ile 7 ton atık toplanıyor. Bunlar düzenli olarak atık alanında kompostlanıyor. Eylülde çiftçiimize, gübreye destek olarak verilecek" diye konuştu.