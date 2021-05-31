Perakende Günleri’21 için geri sayım başladı

Perakende Günleri'21 (PG21) hem içerik hem de fiziksel olarak kendini pandemi şartlarına göre yenileyerek katılımcılarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bu sene ana teması 'Dijital Dünya' olarak belirlenen PG21'de, 40 farklı oturumda yabancı ve yerli 50'den fazla profesyonel isim katılımcılara seslenerek; deneyimlerini paylaşacak, akıllardaki sorulara yanıt bulacak.

PERAKENDE GÜNEŞİ ÖDÜLLERİ

Bu yıl 20. yılını kutlayan Perakende Günleri'nde 20 yılın en büyük ödül heyecanı yaşanacak. 20.Yıl Özel Ödülü adını taşıyan ödül, 20 yıl boyunca sektöre örnek olmuş özel bir isme verilecek. Öte yandan Perakende Güneşi Ödülleri kapsamında bu sene ayrıca Pandemi Başarı Ödülleri kategorisinde de ödül verilecek. 17 sektör derneğinin temsilcisinden oluşan büyük jüri, 37 aday arasından kazananları belirleyecek.

Sunuculuğunu başarılı televizyoncu Oylum Talu'nun yapacağı PG21'in yabancı konuşmacıları arasında Fütürist ve yazar Peter Hinssen, Çin uzmanı ve Girişimci Pascal Coppens, Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei bulunuyor. Fütürist ve yazar Peter Hinssen, 'Never Normal' başlıklı oturumunda belirgin olan tek şeyin 'belirsizlik' olduğu bu dönemde 'hız, çeviklik, yaratıcılık, inovasyon, bağlantı ve deneyimlemeden' oluşan formülün nasıl uygulanması gerektiğini güncel örneklerle aktaracak. Çin uzmanı ve Girişimci Pascal Coppens, 'Qubit Düşünce Yapısı, Pandemi ve Çin' başlıklı oturumunda ise içinden geçtiğimiz bu dönem sonrası hem Çin'de hem dünyada değişen perakende sektörünü anlatacak. Coppens ayrıca son dönemde çok konuşulan "Qubit" düşünce yapısına dair merak edilenleri paylaşacak. Türkiye ve Çin İş Birliği Oturumunda ise Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'den iki ülke arasında gelişen iş birliğinin geleceğini anlatacak.

AKINON ve VESTEL ana sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri 2021'in yerli konuşmacıları arasında ise Başkanlar Oturumunda BMD Başkanı Sinan Öncel ile AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, Akinon CEO'su Tolga Tatari, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, Posta Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Coşkundeniz, MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım ve Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe yer alıyor.

Bu sene oditoryum konferansları dışında perakende sektörünün derinlemesine ele alınacağı Uzmanlık Sahneleri konuşmacıları ise şu şekilde sıralanıyor:

Perakende Teknolojileri Sahnesi

Obase- Dr. Bülent Dal - Gerçek Zamanda Müşteriyi Tanıma ve Aksiyon Alma

BI Technology Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Çıtak: Perakende Sektöründe Veri Odaklı Yaklaşım

Related Digital CEO Sedat Kılıç: Doğru Segmentasyon, Akıllı Otomasyon, Mutlu Müşteri

Gastronomi Sahnesi

Coca Cola İçecek Yerinde Tüketim Satış Direktörü Şehnaz Gökaslan ve Coca Cola İçecek Türkiye Pazar Araştırma Müdürü Sevi Sidar: COVID-19 Pandemisinin Alışverişçi ve Perakende Üzerine Etkileri

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği Başkanı Melih Şahinöz ve Turyid Başkan Yardımcısı ve Big Chefs Cafe & Brasserie Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli: Dünyada Bir İlk: Güvenilir Tedarikçi Programı ile Tabağındaki Yemeğin Malzemesini Kendin Keşfet

Ortak Akıl Kurucu Ortak ve Onur Market Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, Metro Cash & Carry Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Deniz Alkaç, Marketyo CEO Özer Fırat: Çoklu Kanalda Rekabet! Yereller Dijitalleşiyorken Dirileşiyor!

Akinon E-Ticaret Sahnesi

Samsung Electronics Türkiye E-Ticaret ve Omnichannel Direktörü Erkut Gündüz: Kesintisiz Ve Bütünleşik Alışveriş Deneyimi

Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim ve Derimod Başkan Yardımcısı Ali Zaim: Ne Seninle Ne De Sensiz! E-Ticaretin Konuşulmayanları

LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü: LC Waikiki'den E-Ticarette Yeni Adımlar

Yeni Dönem Sahnesi

İDA Yönetim Kurulu Başkanı Esra Şengülen Ünsür ve Ufuk Çarşıbaşı: Mağdur Markalar Canavar Müşteriye Karşı

DNG Danışmanlık Kurucusu ve Ekonomist Fatih Keresteci: Ekonomi 2021: Pedalı Hangi Hızla Çevirelim?

Avrupakent Gayrimenkul Muhsin Erkoç, Torunlar GYO-Korupark Feyza Acar Sönmezer, Esas Gayrimenkul Nevzat Yavan: AVM'ler: Nereye Geldik, Nereye Gitmeliyiz?

Perakende Çözümleri Sahnesi

Armiya Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Tuğ: Robotik Teknolojiler Çağında Markalaşma ve Otomasyon

Erdal Kesrelioğlu ile Finansın Uzmanından Tavsiyeler: Parayı Nasıl Yönetelim Oturumu

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Sema Güral Sürmeli ve Eti Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Firuzhan Kanatlı: Değer Odaklı Üretim, Sürdürülebilir İnovasyon

Müşteri Deneymi Sahnesi

Boyner Büyük Mağazacılık CEO Eren Çamurdan ve Payten Türkiye Ülke Lideri Burak Kutlu: Geleceğin Müşterisi İçin Ödeme Sistemleri Kulisinde Ne Var?

Inspark Serdar Susuz, Modanisa Betül Bulut: 5 Kıta, 140 Ülke, 6 Dil, 360 Derece: Modanisa ve Inspark'ın Salesforce ile Yarattığı Global Deneyim

Ana sponsorlar: Akinon, Vestel

Sponsorlar: MediaMarkt, Centric Software, PttAVM.com, Zivella, Tepe Emlak, BI Technology, Obase, Armiya Teknoloji, INSPARK, Posta, İşbir Yatak, Mudo, Avantaj Outlet Center, Easy Point, Damat Tween & DS Damat , Payten Teknoloji, Çin İktisadi İşletmesi, Ajans Press, Related Digital, Bersay İletişim Grubu, Kafa Radyo, TÜRES, Coca-Cola İçecek, Para Dergisi, Perakende.Org, AVMDergi.com, Mall&Motto, Mall Report, Ortakalan, Perakende Çağı, Retail Türkiye, TAMPF, ASD, AYD, BMD, ETİD, ETÜDER, GPD, IDA, KMD, MOBİSAD, MTD, MOSDER, TMD, TURYİD, TKAAD, UFRAD, ZÜCDER

SOYSAL HAKKINDA

Soysal, perakende sektörünün eğitim ve gelişim merkezi olarak faaliyetlerini 37 yıldır sürdürüyor. Verdiği eğitimlerle artan rekabet ortamında hizmet kalitesini geliştirmeyi hedefleyen şirketlere yetkin insan gücü yetiştirmede destek olurken, sektörün içinden gelen uzman danışman kadrosuyla kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda etkili danışmanlık hizmeti sunuyor. 2001 yılından bu yana sektörün öncü etkinliği olan Perakende Günleri ile sektörün tüm karar vericilerini bir araya getiren Soysal, sınırsız network ve iş birliği olanağı sağlamanın yanı sıra, paylaşılan bilgi, deneyim ve ufuk açıcı görüşlerle sektörün bugününe ve geleceğine ışık tutuyor.