Perakende Günleri’21 için geri sayım başladı

Perakende Günleri'21 (PG21) hem içerik hem de fiziksel olarak kendini pandemi şartlarına göre yenileyerek katılımcılarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bu sene ana teması 'Dijital Dünya' olarak belirlenen PG21'de, 40 farklı oturumda yabancı ve yerli 50'den fazla profesyonel isim katılımcılara seslenerek; deneyimlerini paylaşacak, akıllardaki sorulara yanıt bulacak.
PERAKENDE GÜNEŞİ ÖDÜLLERİ
Bu yıl 20. yılını kutlayan Perakende Günleri'nde 20 yılın en büyük ödül heyecanı yaşanacak. 20.Yıl Özel Ödülü adını taşıyan ödül, 20 yıl boyunca sektöre örnek olmuş özel bir isme verilecek. Öte yandan Perakende Güneşi Ödülleri kapsamında bu sene ayrıca Pandemi Başarı Ödülleri kategorisinde de ödül verilecek. 17 sektör derneğinin temsilcisinden oluşan büyük jüri, 37 aday arasından kazananları belirleyecek.
Sunuculuğunu başarılı televizyoncu Oylum Talu'nun yapacağı PG21'in yabancı konuşmacıları arasında Fütürist ve yazar Peter Hinssen, Çin uzmanı ve Girişimci Pascal Coppens, Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei bulunuyor. Fütürist ve yazar Peter Hinssen, 'Never Normal' başlıklı oturumunda belirgin olan tek şeyin 'belirsizlik' olduğu bu dönemde 'hız, çeviklik, yaratıcılık, inovasyon, bağlantı ve deneyimlemeden' oluşan formülün nasıl uygulanması gerektiğini güncel örneklerle aktaracak. Çin uzmanı ve Girişimci Pascal Coppens, 'Qubit Düşünce Yapısı, Pandemi ve Çin' başlıklı oturumunda ise içinden geçtiğimiz bu dönem sonrası hem Çin'de hem dünyada değişen perakende sektörünü anlatacak. Coppens ayrıca son dönemde çok konuşulan "Qubit" düşünce yapısına dair merak edilenleri paylaşacak. Türkiye ve Çin İş Birliği Oturumunda ise Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'den iki ülke arasında gelişen iş birliğinin geleceğini anlatacak.
AKINON ve VESTEL ana sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri 2021'in yerli konuşmacıları arasında ise Başkanlar Oturumunda BMD Başkanı Sinan Öncel ile AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, Akinon CEO'su Tolga Tatari, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, Posta Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Coşkundeniz, MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım ve Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe yer alıyor.
Bu sene oditoryum konferansları dışında perakende sektörünün derinlemesine ele alınacağı Uzmanlık Sahneleri konuşmacıları ise şu şekilde sıralanıyor:
Perakende Teknolojileri Sahnesi
Gastronomi Sahnesi
Akinon E-Ticaret Sahnesi
Yeni Dönem Sahnesi
Perakende Çözümleri Sahnesi
Müşteri Deneymi Sahnesi
Ana sponsorlar: Akinon, Vestel
Sponsorlar: MediaMarkt, Centric Software, PttAVM.com, Zivella, Tepe Emlak, BI Technology, Obase, Armiya Teknoloji, INSPARK, Posta, İşbir Yatak, Mudo, Avantaj Outlet Center, Easy Point, Damat Tween & DS Damat , Payten Teknoloji, Çin İktisadi İşletmesi, Ajans Press, Related Digital, Bersay İletişim Grubu, Kafa Radyo, TÜRES, Coca-Cola İçecek, Para Dergisi, Perakende.Org, AVMDergi.com, Mall&Motto, Mall Report, Ortakalan, Perakende Çağı, Retail Türkiye, TAMPF, ASD, AYD, BMD, ETİD, ETÜDER, GPD, IDA, KMD, MOBİSAD, MTD, MOSDER, TMD, TURYİD, TKAAD, UFRAD, ZÜCDER
SOYSAL HAKKINDA
Soysal, perakende sektörünün eğitim ve gelişim merkezi olarak faaliyetlerini 37 yıldır sürdürüyor. Verdiği eğitimlerle artan rekabet ortamında hizmet kalitesini geliştirmeyi hedefleyen şirketlere yetkin insan gücü yetiştirmede destek olurken, sektörün içinden gelen uzman danışman kadrosuyla kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda etkili danışmanlık hizmeti sunuyor. 2001 yılından bu yana sektörün öncü etkinliği olan Perakende Günleri ile sektörün tüm karar vericilerini bir araya getiren Soysal, sınırsız network ve iş birliği olanağı sağlamanın yanı sıra, paylaşılan bilgi, deneyim ve ufuk açıcı görüşlerle sektörün bugününe ve geleceğine ışık tutuyor.