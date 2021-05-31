Rekabetin yolu dijitalleşmekten geçiyor

"Değişmeyen tek şeyin değişim" olduğunun, özellikle ekonomik alanda Hz. Mevlana'nın "Dünle beraber gitti cancağızım / Ne kadar söz varsa düne ait / Şimdi yeni şeyler söylemek lazım" sözünün geçerliliğinin farkında olduklarını söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, son 15 yılda dünyada yaşanan büyük değişimlerin bunun en önemli göstergesi olduğunu kaydetti. Öyle ki fizikî ve dijital dünya arasında neredeyse sınır kalmadığını anlatan Avdagiç, şunları kaydetti: "Böylesi bir dünyada küresel rekabetin tek bir yolu var. O da tam anlamıyla dijitalleşme... Dolayısıyla dijital dünyada kazanan firmalar, değişimi en iyi okuyan firmalar oluyor. Türk firmaları, pandemi dönemi dahil bu anlamda ciddi başarılara imza attı. Değişen teknolojiye ayak uydurup iş yapış şekillerini buna göre dönüştürmeyi bildiler. Bir başka ifadeyle dijital dönüşümde kayda değer bir kazanım elde ediyorlar. Ne yazık ki, dijitalleşmenin getirdiği yeni rekabet ortamına adapte olmayanlar da, ciddi tehditlerle, yok oluşlarla karşı karşıya."Hep birlikte bir denge süreci yaşadığımızı anlatan Avdagiç, "Öğrendiğimiz en önemli ders; hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağıdır. Şunun da farkındayız: 21'inci Yüzyıl'ın lideri olmak/bu yüzyılda varlığını sürdürmek, Post-Kovid Dijital Çağı anlamaya bağlı... Biz bunu çok daha önce fark ettik. 400 bin üyemizi buna hazırlamak için dijitalkobim.org gibi büyük projeler hayata geçirdik. Ayrıca Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimizi kurup girişim dünyamızı himaye ettik, onlar için büyük bir vizyon çizdik. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimiz, bünyesindeki startuplarla birlikte her geçen gün daha da büyüyerek, bu bağlamda önemli başarılara imza atıyor. Eminim ki Türkiye, Peak Games ve Getir ile aralanan Unicorn yolunda, BTM gibi girişimciliğe hizmet veren kurumlarıyla decacornlar çıkarmaya aday bir ülke olacaktır" dedi.Sonuç itibarıyla dijital çağ ve Kovid- 19 salgınının şirketleri, değişimi ışık hızıyla yapmaya zorladığını işaret eden Avdagiç, şöyle devam etti: "Bu sebeple çalışanlarımıza artık daha sofistike bir teknoloji ile yaklaşmak zorundayız. Eminim ki, teknolojiyi en önemli inovasyon araçlarımızdan biri olarak görürsek, dijital çağın kazananlarından olmayı başarırız." Avdagiç, "Pandemi, bir anlamda ekonomik aktörlerin bugüne kadar gördüğü en ciddi ve en maliyetli stres testi oluyor. Bu testi, en az hasarla atlatan işletmeler ve ekonomiler, yeni 'Dijital Ekonomi Düzeni' olarak adlandırabileceğimiz yeni eko-sistemin inşasında yer alıyor. Türkiye'nin de bu süreçte aktif olarak var olabilmesi için hep birlikte bu yeni sürecin inşasına odaklanmalıyız. Böylece son 20 yıldır biçimlenmesi için büyük gayret gösterilen yerli teknoloji ve üretimin semerelerini almamız mümkün olacaktır" diye konuştu.Medyaya bu dönemde büyük görev düştüğünü anlatan Avdagiç, şu düşünceleri dile getirdi: "Sabah Gazetesi, 36 yıldır Türkiye'nin değişiminde üstlendiği öncü rolü, Dijital Çağı'n güçlü Türkiye'sini oluştururken de gösterecektir. 21 Yüzyıl'ın ilk çeyreğinde kamunun öncülüğünde ve özel sektörün çabasıyla ortaya konulan büyük gayretin somut sonuçlarını hep birlikte, daha nice yıldönümlerini kutlayarak, görmeyi diliyorum. Türkiye için de geleceği aydınlık ve refah dolu bir şekilde inşa edebilmek, toplumun tüm unsurlarıyla bu geleceğe inanıp birlikte hayal edip birlikte kurmamızla mümkündür. 36'ncı yılını kutlayan Sabah gazetesi toplumla bütünleşik bir gelecek kurgusunun medyadaki öncülerinden biridir. Sabah'ın tarihini ister 1985'te büyük bir hamleyle çıkış yaptığı 1985'e götürün, isterse ilk kez bu isimle Türk basınında bir gazetenin yayınlandığı 1875 yılına götürün, her seferinde Türk toplumu için büyük değişimlere tanıklık ettiğini görürsünüz. Bugün de, Sabah gazetesinin 36. kuruluş yıldönümünde ülkemizde ve tüm dünyada Kovid-19 salgını sebebiyle hızlanan dijital bir çağın değişim rüzgarları esiyor."