Salgınla üretim başladı bölgede dayanışma sağlandı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminin ilk başlarından itibaren hem önlemlerle hem de yardımlarla adından sıkça söz ettirdi. Salgının başlamasıyla birlikte seri bir şekilde maske, dezenfektan ve tıbbi kıyafetler üretimi yapan Büyükşehir Belediyesi, hem istihdama hem de malzeme tedarikinde önemli rol üstlendi. Üretimi gerçekleşen ürünler sadece Erzurum'da değil Doğu Anadolu bölgesinde ihtiyaç duyulan birçok ile gönderilerek dayanışma örneği sergilendi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ESMEK'lerde 1 milyon maske 500 bin siperlik ve 500 bin önlük üretildi.Salgın döneminde belediye bünyesinde görev yapan zabıta ekipleri ise özellikle 65 yaş üstü vatandaşların tüm taleplerini karşılamak için ek mesai gerçekleştirdi. Kentte 85 milyon metrekare açık alan dezenfekte edilirken 71 milyon kapalı alanda da temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi.Yapılan çalışmalarda birçok maddi sorunlara da el atıldı. Kapanmalar nedeniyle zor günler geçiren esnaflara yönelik çalışmalar yapan belediyesi, mahalle bakkallarına 500 bin lira değerinde çekler dağıttı.Ayrıca birçok esnaf ve vatandaşa da nakdi yardımlar yapıldı. 2 bin 15 aileye 3 milyon 190 bin 406 ekmek dağıtımı sağlanırken, 3 bin aileye de alışveriş kuponları verildi.