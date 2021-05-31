Samsun Büyükşehir’den aromatik fide desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 225 bin 500 adet tıbbi ve aromatik bitki fidesi dağıttı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çiftçilerin birim alandan katma değeri yüksek ürün elde etmesi için alım garantili Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi başlatıldığı belirtildi. Projeyle köylerde ekonomik girdisi yüksek ürünlerin yetiştirilerek kırsal alanların cazibe merkezi haline gelmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, çiftçilere fide desteğinin yanı sıra damla sulama sistemi desteği de verildiği aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, üreticilere 94 bin 500 tıbbi nane, 63 bin tıbbi adaçayı ve 68 bin ekinezya olmak üzere 225 bin 500 adet fide desteği verdiklerini bildirdi.