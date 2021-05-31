Sigorta sektörü 82.6 milyar TL’ye ulaştı

Sigorta sektörü 1980'li yıllardan itibaren liberalleşmeye başladı ve o günden bu yana hızla gelişiyor. Bu düzenlemelerin ardından piyasaya giriş-çıkışlar daha serbest hale geldi. Sigorta şirketlerinin sayısı o günden bu yana hızla arttı. Sigorta sektörünün prim üretimi 2020 itibarıyla 82.6 milyar TL'ye yükseldi. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, yaşanan pandemi ile birlikte sektörün önemli bir sınav verdiğini söyledi. Bunun sonucunda sektörün prim üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19.3 artış gösterdi. Toplam içerisinde hayat dışı sigortacılığın prim üretiminin yüzde 17.7 artışla 68.1 milyar TL, hayat sigortacılığının prim üretiminin ise yüzde 27 artışla 14.4 milyar TL oldu.Özel emeklilik tarafında da, emeklilik yatırım fonlarının büyümesi hız kesmeden sürdürdüğünü belirten Benli, "Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 31 Ocak 2021 tarihli verilerine göre BES ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısı 12.6 milyonu aşarken, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü yaklaşık 170 milyar TL'ye ulaştı" dedi. Benli, "Birliğimizin yayımladığı tavsiye kararlarıyla poliçelere ek süre sağladık; ödeme kolaylıkları getirdik. Yaşanan depremler ile yazın meydana gelen sel ve dolu felaketlerinde hızla hareket ederek hasar tespit çalışmalarını ve ödemelerini başlattık. 24 Ocak'ta Elazığ, Malatya ile 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan depremlere ilişkin olarak 717 milyon TL, salgına ilişkin olarak ise 425 milyon TL'si hayat, 137 milyon TL'si sağlık branşlarında olmak üzere toplam 1 milyar 279 milyon TL tazminat üstlendik; alınan aksiyonlar ve tavsiye kararları ile prim tarafında sağlanan desteğin toplamı ise 400 milyon TL oldu. Nihayetinde, sektör olarak tüm bu felaketlerde vatandaşlarımıza 1 milyar 679 milyon TL destek sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.Sigorta sektörünün 2020 büyümesinden memnuniyet duyduklarını belirten Benli, "Sigortanın, deprem, sel, salgın gibi olağanüstü durumlar için var olduğunu anlatabilmek için tüm gücümüzle sigortalılarımızın yanında olmanın ve üzerimize düşeni yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sektörümüz tüm paydaşlarıyla birlikte geride kalan yılda rüştünü ispat etti" dedi. Benli ayrıca sigortanın 2020'de öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Sigorta sektörü, vatandaşların risklerini teminat altına alarak yarına güvenle bakmalarını sağlıyor. 2020 yılında, sigortalı olmanın ne kadar önemli olduğunu, salgın gibi hiç beklemediğimiz risklerin bir anda tüm dünyayı nasıl da büyük ölçüde etkileyebileceğini gördük."Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Sigorta Haftası'nın 10'uncu kez kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Türkiye'de sigorta sektörünün büyümesi ve hem ülke ekonomisi hem de sigortalılar lehine gelişmesi için çalışıyoruz. Sigorta bilincini ve farkındalığını bulunduğu noktadan yukarılara taşımak asli görevimiz. Bu doğrultuda kurumların ve bireylerin sosyal ve ekonomik hayatlarında sürdürülebilirliği sağlayacak yenilikçi sigorta yaklaşımlarının yaygınlaştırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada başta Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) olmak üzere Türkiye'de sigortacılığı iyileştirmek için çaba gösteren kurumlara da Sigorta Haftası'nın verimli şekilde gerçekleştirilmesi yönünde verdikleri destek için şimdiden teşekkür ediyorum. Zira, vatandaşlarımızın sigorta konusunda daha fazla bilgilenmeleri ve riskler karşısında sigorta araçlarından daha fazla yararlanmaları için yapacağımız ortak farkındalık çalışmaları son derece önemli."