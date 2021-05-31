Şirketler ve yatırımcılar rotayı borsaya çevirdi

1990'lı yıllarla birlikte hızlı bir gelişim ve değişim sürecine giren sermaye piyasaları özellikle son dönemde gerek yatırımcıların gerekse de şirketlerin ilgi odağı haline geldi. 1990 yılından bu yana hisse senetlerini halka arz eden 472 şirket 22 milyar dolar kaynak sağladı.Halka arzlarda özellikle bu yıl tarihi rekorlara imza atılıyor. Şu ana kadar 14 şirket hisse senetlerini halka arz ederek 1.1 milyar dolar civarında gelir elde etti. Halka arzı devam eden 2 şirketin 580 milyon lira gelir elde etmesi beklenirken, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alan 4 şirket ise 2.7 milyar liralık halka arza imza atacak. Bu yılın genelinde 40'dan fazla şirketin hisse senetlerini halka arz etmesi bekleniyor.Pandemi ile birlikte yatırımcıların Borsa İstanbul'a adeta hücum ettiği dikkat çekiyor. Borsa İstanbul'da 2019 yılı sonunda 1 milyon 193 bin olan yerli yatırımcı sayısı, bu yılın nisan sonunda 2 milyon 661 bine ulaştı. Yerli yatırımcıların hisse senedi portföyü ise 185 milyar liradan 402 milyar liraya çıkarak yabancı portföyünün üzerinde gerçekleşti.Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun, "Ülke olarak, sürdürülebilir bir büyümeyi gerçekleştirebilmemiz için, yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyümenin en önemli aktörlerinden biri olan şirketlerimizi, bankacılık sisteminden biraz daha sermaye piyasalarına doğru yönlendirmemiz, sermaye piyasalarının sunduğu imkânlardan daha fazla faydalandırabiliyor olmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu. TSPB'nin 21. Olağan Genel Kurulu nedeniyle çevrim içi düzenlenen açılış toplantısında hafta içerisinde katılımcılara seslenen Ergun, halka arzlar açısından da yoğun bir yıl geçirdiklerini hatırlattı. Ergun, şunları kaydetti: "Farklı sektörlerden şirketlerimiz sermaye piyasasına katılıyor, yatırımcılarına ulaşıyor. Yatırımcılarımız sizlerin aracılığı ile şirketlere ortak oluyorlar ve şirketlerimizin geleceğinde yer alma isteklerini gösteriyorlar."TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan ise "Dünya tarihi açısından 'değişim' dönemi olarak adlandırılabilecek bu 20 yıl, sermaye piyasalarımız açısından da değişimin ve dönüşümün tarihi oldu" ifadelerini kullandı. Küresel piyasalara paralel şekilde Türkiye'de sermaye piyasalarında da yatırımcı ilgisinin ve talebin arttığı bir dönemin yaşandığını aktaran Eraslan, nisan ayı sonu itibarıyla hisse senedi yatırımcı sayısının 2 milyon 674 binle tarihi rekor seviyelere ulaştığı bilgisini verdi. Eraslan, son bir yılda hisse senedi piyasasına katılan bireysel yatırımcıların Türkiye'nin dört bir yanından ve gençlerden oluşmasının sermaye piyasalarının geleceği açısından umut verici olarak gördüğünü belirtti. Eraslan, "Salgınla yükselişe geçen halka arz rüzgarının 2021 yılının ikinci yarısında da artan trendde devam edeceğini öngörüyorum. Halka açılacak her yeni şirketle borsaya olan yatırımcı ilgisinin de artacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.Sermaye Piyasası Kurulu, 4 şirketin daha halka arzına onay verdi. Buna göre Başkent Doğalgaz GYO, Ünlü Yatırım Holding, Oyak Yatırım ve BMS Çelik Hasır önümüzdeki dönemde halka açılacak. 4 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 2.7 milyar lira olacak. Halka arz büyüklüğü Başkent Doğalgaz'da 1.7 milyar TL, Oyak Yatırım'da 613.6 milyon TL, Ünlü Yatırım Holding'de 314.2 milyon TL, BMS'de ise 75.5 milyon TL olacak. Halka arz oranı yüzde 25 olan Başkent Doğalgaz'ın piyasa değeri 6.8 milyar TL, halka açıklık oranı yüzde 26 olacak olan Ünlü Yatırım Holding'in piyasa değeri 1.2 milyar TL, halka arz oranı yüzde 35 olan Oyak Yatırım'ın piyasa değeri 1 milyar 753 milyon TL, halka arz oranı yüzde 48.1 olacak olan BMS'nin piyasa değeri 156.9 milyon TL olarak belirlendi. Halka arz fiyatı BMS'de 4.87, Ünlü'de 6.90, Oyak Yatırım'da 18.65, Başkent GYO'da ise 9.72 lira olarak belirlendi.