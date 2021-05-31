Talas Belediyesi’nden pandemide büyük destek

Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte Kayseri Talas Belediyesi kısa sürede bir çok sosyal ve kültürel projeyi hayata geçirdi. Sokağa çıkma kısıtlamalarında evlerinde bunalan vatandaşlar için 1 yılda onlarca program düzenleyen belediye, bulaş riskinin en aza inmesi için cadde ve sokakları da sabunlu suyla yıkadı. Talas Belediyesi, pandemi sürecinde psikolojik sorun yaşayan vatandaşlar için bir ilki gerçekleştirerek "Telefonla Psikolojik Destek Hattı' oluşturuldu. Evde kalmaktan dolayı psikolojik sorun yaşayan yüzlerce kişi bu hizmetten faydalandı. Belediye ayrıca sokağa çıkamayan vatandaşlara 30 kitap dağıtıp, gezici otobüsle sokak konserleri verdi.Pandemi sürecinde sokağa çıkamadıkları için evde psikolojik sorun yaşayan vatandaşlar için "Telefonla Psikolojik Destek Hattı' oluşturduklarını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Koronavirüs salgınıyla birlikte insanlar evlerine kapanmak zorunda kaldı. Pandemi süreci hem vatandaşlar için hem de bizler için zorlu bir süreç. Evde kalarak bunalıma giren ya da psikolojik sorun yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 'Telefonla Psikolojik Destek Hattı' kurduk. Vatandaşlarımız hastaneye gitmeden telefonda psikologlarımızdan destek aldılar. Bu hizmetimizden yüzlerce vatandaşımız yararlandı" dedi.