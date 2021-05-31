Tekstilde rota akıllı ürünler

Salgın nedeniyle insan sağlığını koruyucu teknik tekstil ürünlerine talep, son dönemde artış gösterdi. Küresel teknik tekstiller pazarının 2020-2027 yılları arasında yıllık yüzde 4.5 büyüme ile 250.6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Artan kuraklık ile birlikte çiftçiler de tarımsal üretkenliği artıracak teknik tekstiller talep ediyor. Ulaşım araçlarına dönük ürünler de yoğun talep görüyor. 3 boyutlu örme, ağ dokuma ve termoform teknolojilerinin yeni nesil üretim yöntemi olarak teknik tekstillerde daha fazla pay alması öngörülüyor.Türk tekstilciler de rotayı akıllı ürünlere çevirmiş durumda. Tekstil sektörü özellikle teknik tekstillerde son on yılda çok önemli yol kat etti. 2020'de 2.7 milyar dolar değerinde teknik tekstil ihracatıyla Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. 2021'de ise hedef 3 milyar doları aşmak. Tekstil sektörünün toplam ihracatının da 11 milyar dolara ulaşması bekleniyor.İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, "Teknik tekstil sektöründe uluslararası firmalar ile gerçekleştirilecek ortaklıklar ve satın almalar; teknik tekstil sektörümüzün çok kısa sürede 5 milyar dolarlara, toplam tekstil sektörümüzün ise 15 milyar dolarlara ulaşmasını sağlayacaktır. Ayrıca gerçekleştirdiğiniz ortaklık veya satın alma sadece fiziki yatırımızı genişletmekle kalmayacak; aynı zamanda sektörümüze büyük bir know-how transferi sağlayacaktır" dedi.