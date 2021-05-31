Temmuzda ciddi bir hareket bekliyoruz

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, pandemi nedeniyle dünya turizminin çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Dünyadaki vaka sayıları ve aşılanma oranları henüz beklediğimiz düzeyde değil. Bu nedenle de turizm tüm dünyada açılmadı. Yavaş yavaş açılımlar var. Portekiz, Kanarya adaları gibi ama bu açılım şimdilik seyahat endüstrisinin beklentisini karışlayacak düzeyde değil" dedi. Aşıda çok önemli gelişmelerin yaşandığını anlatan Çorabatır, "İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinde aşılama oranının çok yükselmesiyle birlikte vaka sayılarının hızla gerilemesi dünyaya umut verdi. Ülkemizde de aşılamada hızlanma dönemine girilmesiyle olumlu gelişmeler olacak. Sinovac aşısına ilaveten 120 milyon Alman Biontec aşısının geleceğinin müjdelenmesi umudumuzu artırdı" diye konuştu. Bu yıl turizmde haziran ayında güçlü bir hareketinin oluşmasının beklendiğini, ancak ana pazarlar olan Rusya, İngiltere ve Almanya'nın aldığı kararlar nedeniyle bu beklentinin haziran ortasına kaydığını ifade eden Çorabatır, "Geçen yıl rakiplerimizin önünde bir turizm hareketi yarattık. Hem rakamların az olmasından hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geliştirdiği Güvenli Turizm Sertifikası programını yoğun uygulayarak 16 milyona yakın misafir ağırladık bildiğiniz gibi. Eğer rakamlar düşerse ve havacılık sektörü de canlanırsa Temmuz başı itibarıyla çok ciddi bir hareket bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin halen ana pazarların gözdesi durumunda olduğuna dikkat çeken Çorabatır, "Rusya seyahati durdurdu ama ülkemize rezervasyon yapanlar seyahatlerini iptal etmedi. Türkiye açıldığında sadece tarih değiştirecekler. Bu Almanya ve İngiltere gibi pazarlar için de geçerli. Beklemedeler... Sezonun uzaması da ihtimaller dahilinde. İnsanlar bir yıldan fazla evlerinde kapalı kaldılar, tatili özlediler. Fiyat kalite açısından rakipsiz olan ülkemiz bu fırsatı değerlendirecek" şeklinde konuştu. Ukrayna, Romanya, Bulgaristan Polonya ve Ortadoğu ülkelerinden gelen misafirlerin halen tatillerini yaptıklarına dikkat çeken Çorabatır, diğer ülkeler için de sınırların açılmasını umut ettiklerini kaydetti.Yerli turistin turizm hareketlerine katılması hem ekonomik açıdan hem de sosyal açıdan son derece önemli olduğuna değinen Çorabatır, şöyle devam etti: "Genel olarak yurt içi turizmin toplam turizm payının içinde yüzde 25 olması beklenir kitle turizmi yapan ülkelerde. Ama bizde bu oran yüzde 10 civarında. Kriz öncesine kadar bir rutin vardı bu harekette. Haziran ortasında okulların tatil olması ile yoğun bir hareket başlar eylül ayında okulların açılışına kadar sürerdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tatilleri bölmesi ile kasım ve nisan aylarında oluşan tatil dönemleri ve ramazan bayramı döneminde işletmelerimiz vatandaşlarımıza tedbir amaçlı kapatmalarda eklenince hizmet veremedi. Pandemi döneminde rutin bozuldu. Okulların uzaktan eğitime dönmesi, eğitim dönemlerinin sürekli değişmesi de etken oldu. Bundan dolayı aileler tatil planlarını sürekli erteledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı takvime bağlı olarak tekrar bir hareket olacaktır diye umuyoruz. Vatandaşlarımız da evde kalmaktan sıkıldı onlar da tatili dört gözle bekliyorlar. Bunu biliyoruz. Tesislerimiz zaten hazır."Basının çok önemli bir güç olduğunu anlatan Çorabatır, "Bu sektör demokrasinin olmazsa olmazlarından. Bunun bilinci ile hareket ediyoruz. Sesimizi isteklerimizi basın yolu ile kamuoyuna duyurabiliyoruz. SABAH Gazetesi de bu alanda önemli hizmet veriyor. Turizm sektörünün sesine ses oluyor. Sektörümüze gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz" dedi. 36 yılın önemli bir süreç olduğunu aktaran Çorabatır, "Bu elektronik çağda her şeyin telefona sığdığı, haberleşmenin saniyelerin altına indiği bir dönemde gazetecilik de zorlaştı. Sizi emeklerinizden ötürü kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.