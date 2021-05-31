THY’nin gönüllü filosu

THY her yıl 31 Mayıs'ta kutlanan Dünya Kabin Memurları Günü'ne özel olarak hazırladığı videoda iyilik için seferber olan kabin memurlarına yer verdi. Gökyüzünde milyonlarca yolcunun güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlayan THY kabin memurlarının yeryüzünde bir araya gelerek bu kez daha iyi bir dünya için çaba harcadığı anlar videoda yer aldı.





12 BİN 543 KİŞİLİK GÖNÜLLÜ FİLO



THY'de görev yapan 12 bin 543 kabin memuru gönüllülük esasına göre kendi aralarında kurdukları Anda Sivil Havacılar Derneği, İsimsizler TK, İyiliğe Uçanlar, İyilik Dostları ve Uçan Patiler gibi yardım kuruluşları çatısı altında Asya'daki susuzluğa, depremzedelerin dertlerine, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına, kimsesiz çocukların yalnızlığına, ihtiyaç sahibi ailelere çare olmak için çaba sarf ediyor





BİR İHTİYACINIZ VAR MI?



İyilik için seferber olan kabin memurlarının görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutlayan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Kabin memuru arkadaşlarımızı gökyüzünde 'çay mı kahve mi?' ya da 'ne alırdınız?' sorularıyla hatırlarsınız. Ancak yeryüzünde, dünyanın dört bir yanında sorarken mutlu oldukları bir soru daha var; 'bir ihtiyacınız var mı?' 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü Kutlu Olsun "dedi



TÜRKİYE'DE 1999 YILINDAN BERİ KUTLANIYOR



1980 yılında ilk kez profesyonel meslek olarak kabul edildiği gün olması nedeniyle 31 Mayıs günü, dünyanın pek çok ülkesinde uzun yıllardır Kabin Memurları Günü olarak kutlanıyor. Tarihteki ilk kabin memuru olan Alman Heinrich Kubis'in ilk uçuş görevini 1912 yılında gerçekleştirdiği biliniyor. Türk Hava Yolları da Türkiye'de 1999 yılından beri kutlanan bu özel günü bu yıl filosunda görevli 12 binden fazla Kabin Memuru ile birlikte kutluyor.