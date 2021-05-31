Türk markaları için fırsatlar oluştu

Pandeminin tüm dünyada alışkanlıkları ve davranış şekillerini değiştirdiğini söyleyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Buna elbette alışveriş alışkanlıkları da dahil. Kovid-19'la birlikte gelen tedbirlere her ne kadar fiziki mağazalarımızda hızlıca adapte olmuş da olsak, tüketim alışkanlıkları yüksek oranda online mecralara ve aplikasyonlara yöneldi" dedi. Bu sebeple pandemi döneminde, halihazırda zaten A+ birer mağaza gibi iş yapan online mağazalarının bir anda en çok satış yaptıkları mağazalar haline geldiğine işaret eden Orakçıoğlu, Damattween.com ve dsdamat. com'daki trafiğin 2020 yılında yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdiğini kaydetti. Kasım 2020'de D'S damat mobil uygulamalarının devreye girdiğini hatırlatan Orakçıoğlu, "Uygulama da beklenenden hızlı bir şekilde yüksek satış yapan mağazalarımızın arasına girdi. Bu yılın mayıs ayında ise Damat Tween uygulamamızı müşterilerimizin beğenisine sunduk ve henüz iletişimini çok fazla yapmamış olsak da şimdiden en az D'S damat uygulamamız kadar ilgi gördü. Yurtiçi ve yurtdışında mağazalarımızın olmadığı noktalardaki müşterilerimize de 7/24 ulaşıyoruz" diye konuştu.Kovid-19 salgını döneminde de tanıtım yatırımlarına ara vermediklerini söyleyen Orakçıoğlu, şu bilgileri verdi: "Türkiye'de olduğu gibi dünyada da spora ve sporcuya verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Geçen ay Güney Afrika'da gerçekleştirilen golf turnuvasına sponsor olarak çok etkileyici bir partnerliğin oluşmasını sağladık. D'S damat markamızla gerçekleştirdiğimiz Inaugural Espire Charity Cup sponsorluğumuz ile destek olduğumuz turnuva sonrasında sosyal medya hesaplarından markamız için övgü dolu yazılar paylaşıldı." "Öte yandan gelecek vaad eden projeleri de yatırımlarımızla desteklemeye ve moda sektöründe ilklere imza atmaya devam ediyoruz" diyen Orakçıoğlu, son dönemde kişisel stil danışmanlığı hizmetiyle kullanıcılara yeni bir alışveriş deneyimi sunan Clotie uygulamasına melek yatırımcı olduklarını söyledi. Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu'yla birlikte gerçekleştirdikleri yatırımlarla Clotie'nin başarı yolculuğuna eşlik edeceklerini belirten Orakçıoğlu, "Teknolojiyi, deneyimli stil danışmanlarının kişisel dokunuşlarıyla birleştirip, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş stil deneyimi ile online alışveriş yapmasına olanak sağlayan Clotie'ye olan yatırımımızla moda sektöründe yine bir ilke imza attık" değerlendirmesini yaptı."Damat Tween ve D'S damat markalarımızla pandemi döneminde olduğu gibi pandemi sonrasında da yatırımlarımızı sürdüreceğiz" diyen Orakçıolu, şöyle devam etti: "Halen İtalya'dan Avustralya'ya, İspanya'dan Rusya'ya, Almanya'dan Dubai'ye 80'i aşkın ülkede toplam 431 mağazamızla yer alıyoruz. Her yıl hem Damat Tween hem de D'S damat markamızın ihracat hedeflerini artırıyor ve yurtdışı yatırımlarımız ile satış ağlarını genişletiyoruz. Geçen yıl pandemi global arenada tüm sektörleri etkilediği gibi elbette bizleri de hedeflerimizi ertelemeye zorladı. Yine de geçtiğimiz yıl Turquality desteği olmadan yurtdışı yatırımlarımızı kısıtlamaların el verdiği ölçüde devam ettirdik ve Polonya, Mogadişu, Nairobi, Duşanbe, Taşkent, Aşkabat ve Bosna gibi merkezlerde toplam 8 mağaza açtık. Bunun yanında hem yeni ülkeler hem de bulunduğumuz ülkelerdeki mağaza sayılarımızı arttıracağımız yeni yatırımlarımız olacak. Yıl sonuna kadar da toplamda 30 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz."Pandemiyle birlikte bireylerin satın alma tercihlerinde öne çıkan sürdürülebilirlik ve doğaya saygıya olan hassasiyetin, bundan sonraki süreçte de giderek artacağına inandıklarını söyleyen Orakçıoğlu, şöyle devam etti: "Orka Holding olarak pandemiden önce global marka olma sorumluluğumuzun bir gereği olarak geri dönüşümü ve sürdürülebilir geleceği odağımıza almıştık. Çünkü tükettiğimiz doğal kaynakları sürdürülebilir kılarak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı, hem global bir marka hem de insan olmanın bir sorumluluğu olarak görüyoruz. Ve bu kapsamda, Damat Tween D'S damat markalarımızla doğa dostu ve sürdürülebilir tasarımlarımızı ilk olarak Sonbahar-Kış 2020 koleksiyonunda müşterilerimizin beğenisine sunmuştuk. Koleksiyonlarımızdaki takım elbiseler, geri dönüşüme kazandırılan 10 pet şişe kullanılarak üretildi."İspanya'da El corte ingles departman store'ların tümünde yer alacaklarını söyleyen Orakçıoğlu, "Dubai'de 3 mağaza, Moskova'da 2 mağaza, Güney Afrika'da 2 mağaza, Bosna Hersek'te 1 mağaza, Özbekistan'da 1 mağaza, Gürcistan, Polonya ve Kazakistan, Güney Afrika ülkelerinde mağaza yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu, Afrika ve Rusya'da da satışlarımız gayet iyi gidiyor ve yatırımlarımıza da devam ediyoruz" diye konuştu. Pandemi sonrasında Türk markaları olarak önümüzde çok büyük fırsatlar olduğunu düşündüğünü söyleyen Orakçıoğlu, "Küresel markaların iflasıyla oluşan pazar boşluğunu doldurmamız çok önemli. Ülke olarak bu duruma hazırlanırsak avantajlı çıkabiliriz. Bir nevi bu kadar olumsuzluğun içinde ayağımıza kadar gelen bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor" dedi.