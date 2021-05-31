Türkiye küresel üs olacak

Türkiye ekonomisi, askeri darbenin ardından 1983 yılından itibaren önemli bir değişim sürecine girdi. Yabancı sermayeye açılan kapılar, serbest piyasa ekonomisine geçiş ve yeniden şekillenen ticaret anlayışı ile birlikte 2000'li yılların temeli atılmaya çalışıldı. Fakat, siyasi istikrarın sağlanamaması, kurulan koalisyon hükümetlerinin ömrünün kısa olması, faiz-kur-enflasyon üçgenine sıkışan ekonomi ve güçsüz bankacılık sektörü çok sayıda krizin yaşanmasına neden oldu.Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidara geldiği Kasım 2002 seçimi, Türkiye'de hem ekonomide hem siyasette büyük bir dönüşümün fitilini ateşledi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin başta bankacılık sektörü olmak üzere yapısal anlamda attığı önemli adımlar, altyapı yatırımları, uzun süreli tek parti iktidarı ve dış politikadaki kararlı tutum ülkeyi baştan aşağı değiştirdi. Ekonomide sağlanan üç katlık büyüme, ihracatta kırılan rekorlar, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında kırılan rekorlar ve güçlü bankacılık sektörü ile birlikte, tüm dünyayı alt üst eden 2008 krizinden Türkiye en az etkilenen ülkeler arasında yer aldı.Ekonomide tarihin en önemli başarılarına imza atılan 2013 yılının mayıs ayı, finansal ve siyasal saldırıların da miladı oldu. Dış politikada boyun eğmeyen Türkiye'yi diz çöktürmek için Fetullahçı Terör Örgütü'nün taşeronluğu üstlendiği saldırılarla ekonomide de kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldı. MİT tırlarının durdurulması, Gezi Olayları, 17-25 Aralık darbe girişimleri ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ile devam eden süreç, Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşuna destek veren milletin feraseti ile atlatıldı.Türkiye, tüm saldırıları atlatıp, 2018 yılında, ekonomide ve siyasette istikrarı kalıcı hale getiren başkanlık sistemine geçti. Özellikle Ortadoğu'da dik duran, Başkan Erdoğan'ın "Masada olmayan mönüde olur" anlayışıyla oyun kurucu bir rol üstlenmeye başlayan Türkiye, 2018'in ağustos ayından bu yana da kur saldırısı ile diz çöktürülmeye çalışılıyor. Akdeniz'deki gaz ve petrol arama faaliyetlerinden ödün vermeyen, savunma sanayisinde bir NATO ülkesine İHA ihraç eder hale gelen, ihracatta rekorlar kıran Türkiye, tüm saldırılara rağmen ekonomide rotasından çıkmadı.Türkiye, 2020'de tüm dünya ekonomisini felç eden pandemiye rağmen, büyüme başarısı gösteren nadir ülkelerden oldu. Türkiye'nin geçen yılın son çeyreğinde sağladığı büyüme başarısının, bu yılın ilk ilk iki çeyreğinde de güçlü bir biçimde sürmesi bekleniyor. Türkiye ekonomisi bu büyüme performansını sergilerken, önemli bir dönüşümün de ilk sinyallerini verdi. Sanayideki güçlü seyir büyümenin lokomotifi oldu. Sanayi 2020 son çeyreğinde yüzde 10.30 büyüyerek Türkiye ekonomisine 1.98 puanlık katkı verdi. Yani yüzde 5.9 büyümenin neredeyse 2 puanı sanayi üretiminden geldi. Türkiye artık istihdam ve katma değer yaratan bir büyüme dönemine geçişin işaretlerini somut olarak almaya başladı.AK Parti hükümetleri döneminde ulaşım ve haberleşme için 1 trilyon 86 milyar liradan fazla yatırım yapıldı. Projeler sayesinde yılda 1 milyon 20 bin vatandaşa doğrudan ve dolaylı olarak istihdam imkânı sağlandı. Son 19 yılda, 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki konvansiyonel demir yolu hattının tamamı yenilendi. 1.213 kilometre yüksek hızlı tren hattı yapılarak, Türkiye dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldi.Muhalefet, Türkiye'ye çağ atlatacak her projeye olduğu gibi Kanal İstanbul'a da karşı çıksa da hükümet bu konuda da kararlı duruşunu koruyor. Özellikle pandemi sonrası yeniden şekillenecek dünya ticaretinde Kanal İstanbul'un Türkiye'yi lojistik üssü haline getirmesi bekleniyor.Türkiye enerji konusunda da önemli hamleler gerçekleştiriyor. Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfedildi. Söz konusu 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacak. Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretilecek.