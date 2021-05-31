Ülke ekonomisine güvenimiz tam

Tam 45 yıl önce BİSSE'nin kaliteden asla ödün vermeden sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli markalarından biri olmak için yola çıktığını söyleyen BİSSE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Kefeli, ihraç edilen ilk Türk markası olarak Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar uluslararası pazarda da söz sahibi olduklarını söyledi. Kefeli, ülkesinde yakaladığı başarıyı tüm dünya pazarlarına ulaştıran ve dünyadaki önemli fuarlarda yine dünyaca ünlü firmalarla birlikte yer alan ilk Türk markası olduklarını belirtti. "Pandeminin ardından normalleşme dönemi kuralları her ne kadar yeniden yazılacak diye düşünülse de alışkanlıklar değişmeyecektir" diyen Kefeli, şöyle devam etti: "BİSSE olarak ülke ekonomisine ve alışveriş merkezlerine güvenimiz tam. Türkiye, pandemide ekonomik açıdan en az etkilenen ülkelerden biri. Bu durum, ülkemize olan güveni tazeliyor. Pandemiden önce ülkemiz, e-ticaret konusunda rekabette gerideydi ancak pandemiyle beraber artan e-ticaret sayesinden sanal ve fiziki ticaret oranları dengelenmiş oldu."Pandeminin hemen başında 2 ay kapandıklarını söyleyen Kefeli, "Bu dönemde birçok marka gibi biz de maske üretimine yöneldik. Bu çerçevede Felis markasıyla Maltepe'de 21 milyon TL yatırımla maske üretim fabrikası kurduk. O dönem Felis, ilk ihraç edilen maske oldu" dedi. Online tarafta yatırıma imza attıklarını ve yurtdışı online platformlarında söz sahibi olduklarını belirten Kefeli, şöyle devam etti: "Mevcut konjonktürde artan ihracat faaliyetlerimizin bir sonucu olarak maskede olduğu üzere bir fabrika yatırımına başladık. Dolayısıyla kriz olarak addettiğimiz pandemi dönemini, tecrübelerimizden faydalanarak fırsata çevirdik ve seneyi yüzde 20'lik bir büyüme ile sona erdirdik. Büyümedeki en önemli faktör, artan ihracat oranımız oldu. Yurtdışında mağaza yatırımlarına başladık, yurt içinde ise mağaza yerlerini değiştirerek alanlarını büyüttük. Mağazaların kapalı olduğu dönemde temizlik ve mesafe şartlarına uygun bir şekilde mağazalarımızı açarak rutin faaliyetlerimizi sürdürdük. Bu süreçte de lüks spor giyim koleksiyonumuzun temellerini atarak yeni nesil BİSSE'yi müşterilerimizle buluşturduk. Her sektörde olduğu üzere kapasite düşüşü yaşasak da paniklemeden çalışma saatlerini düzenledik, hijyen şartlarını oluşturduk ve beklenenin aksine çalışma kapasitemizi artırdık. Bu dönemde kısa çalışma ödeneğinden faydalanmadık, mümkün mertebe kendi ayaklarımızın üzerinden durduk."1976 yılından bugüne, kendi tesislerinde ürettiği gömleği ile önemli bir deneyim ve makine parkuruna sahip olan BİSSE, 2006 senesinden itibaren erkek giyiminde gömleğin ulaştığı kalite ve deneyimi dış giyime de taşıdı. Trendleri belirleyen BİSSE, takım elbise, ceket, pantolon, T-shirt, triko, mont, kaban, pardösü ve ayakkabılarını da müşterilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. "Gömlek üretmek sanattır ve bu sanatı tamamlayan unsurlar da detaylardır" prensibiyle yola çıkan BİSSE, detaylara verdiği önemle tüm dünyada kendi ismiyle anılan marka haline gelmiştir. Ulusal bir marka olan ve bununla da yetinmeyerek hedefini daha da ileriye taşıyan BİSSE, tüm dünyanın sevdiği, müşterisi olmayı arzuladığı, ismini telaffuz ettiği bir noktaya ulaşma yolunda ilerliyor. 'Birlikte İlkemiz Sanatla Sanayiye Erişmek' kelimelerinin baş harflerinin marka ismini oluşturduğu BİSSE, ekip çalışmasına verdiği önem ve yarattığı sanatıyla ilk günden bugüne sektöründe lider konumunda olmaya devam ediyor. 'Birlikte İlkemiz Sanatla Sanayiye Erişmek' kelimelerinin baş harflerinin marka ismini oluşturduğu BİSSE, ekip çalışmasına verdiği önem ve yarattığı sanatıyla ilk günden bugüne sektöründe lider konumunda olmaya devam ediyor. BİSSE Türkiye'de 30 mağaza ve 450 satış noktası ile ürün ve hizmetlerini tüketicilere ulaştırıyor. Yurtdışında da 17 mağaza ile faaliyet gösteriyor ve bu sen 45 yılımızı kutluyor.