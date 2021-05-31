Ünye’nin değeri Çamlık’a yeni kimlik

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesi Çamlık'ta uyguladığı doğa ve dokuya uyumlu projesiyle Çamlık'a yeni bir kimlik kazandırıyor. Ünye'nin önemli bir değeri olan Çamlık'ta yapılan çalışmalar bölge halkı tarafından destek görüyor ve beğeniyle karşılanıyor. Çalışmaların bitirilmesi için vatandaşların sabırsızlıkla beklediği mekan halkın kullanımına sunulmaya hazırlanıyor. Alanın araç girişine kapatılması, kötü görüntüye sebep olan moloz yığınlarının kaldırılması, çevre düzenlemesi ve fidan dikimleri yapılmasıyla Çamlık'ta doğal dokuya uyumlu bir projeye uygulanıyor. Yapılan düzenlemelerle Çamlık severlerin endişesini kalıcı olarak ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi fiziken koruma altına da aldığı Çamlık'ı böylelikle gelecek kuşaklara aktarıyor.