Yabancı turist sayısı nisanda 32 kat arttı

Geçen yıl pandeminin etkisiyle neredeyse sıfırlanan yabancı turist sayısı, hızlanan aşılama ve salığının yavaş yavaş kontrol altına alındığına ilişkin verilerle birlikte yükselişe geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Nisan 2020'de 24 bin 238 olan yabancı turist sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 3 bin 162 artarak 790 bin 687'ye çıktı. Yılın ilk 4 ayında gelen yabancı turist sayısı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 35 azalarak 2 milyon 743 bin olarak gerçekleşti.Yılın ilk dört ayında gelen yabancılar arasında en fazla payı 552 bin 48 kişi ile Rusya Federasyonu oldu. Rus vatandaşların tüm ziyaretçiler içindeki payı yüzde 20.1 oldu. Nisanda en yüksek ziyaretçi 156 bin 133 ile yine Rusya'nın oldu. Rusya'nın nisan ayındaki payı yüzde 19.8 oldu. Nisan ayında ikinci sırada 77 bin 835 ile Ukrayna ikinci sırada yer alırken, Almanya 54 bin 135 ile üçüncü oldu. Yılın ilk 4 ayında en fazla turist gönderen ikinci ülke 194 bin 384 ile İran oldu.Avrupa Hava Seyrüfeser Güvenlik Teşkilatı (Eurocontrol) tarafından paylaşılan uçuş verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 507 uçuşla ilk sırada yer aldı. Türk Hava Yolları (THY) 729 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Eurocontrol verilerine göre; Avrupa hava sahasındaki uçuş sayısı iki hafta önceki rakamlara göre Avrupa geneli uçuşlarda yüzde 5 artışla 13 bin 337 uçuş gerçekleşti. Türkiye'deki uçuşlar yer aldığı verilere göre korona virüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen 17 günlük kapanma döneminin sona ermesiyle uçuşlarda yüzde 64 oranında artış gözlemlendi. Haftalık verilere göre, İstanbul Havalimanı 20-26 Mayıs haftasında günlük ortalama 578 uçuşla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı 507 uçuşla Paris Charles Daulle ve 504 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip etti.Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenlik Teşkilatı'nın geçtiğimiz hafta çarşamba günü gerçekleştirilen uçuş sayılarına göre Türk Hava Yolları (THY) 729 uçuşla Avrupalı havayolu şirketleri arasında ilk sıradaki yer aldı. THY'yi, 467 uçuşla Fransız havayolları Air France, 386 uçuşla Alman Havayolları Lufthansa takip etti.