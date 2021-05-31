Yerli Covid-19 aşısı için tarih verildi! Yenilikçi yöntemle Türkiye ilk olacak





'BİZİM İLK YAPIYOR OLMAMIZIN ÇOK KRİTİK BİR ÖNEMİ VAR'



Prof. Dr. Hasan Mandal, Mart 2020 sonu itibarıyla Türkiye'deki aşı ve ilaç çalışmalarında yetkinlikleri bir araya getirdiklerini ve Covid -19 Türkiye Platformu altında çalışma başlattıklarını hatırlattı. Prof. Dr. Mandal, "Yoksa bu kadar kısa sürede aşı çalışmalarının hücreden klinik aşamaya gelmesi, Faz- 2 aşamasına gelmesi çok güçtü. 7 aşı çalışmasından 3'ünde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve benim de gönüllü olarak yer aldığımız, virüs benzeri parçacıklar (VLP) aşımızda Faz- 1 çalışmaları tamamlandı. Şu an elde edilen tüm sonuçların son tetkikleri yapılıyor ve Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşuna Faz- 2 için başvuru bu ayın hafta sonu itibarıyla gerçekleşmiş olacak. Planımız yine 10 Haziran tarihi itibari ile Faz- 2 çalışmasına başlamak. VLP aşısı dünyada oldukça yenilikçi bir aşı türü. Dünyada sadece 4 tane araştırma çalışması var. Daha hiçbiri kullanıma dönüşmedi. Bizim ilk yapıyor olmamızın çok kritik bir önemi var. Hedefimiz ağustos ayında Faz 3'e başlanılması" diye konuştu.