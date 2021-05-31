Yoncalı kaplıcalarına spor tesisleri yapılıyor

Kütahya'nın dünyaca ünlü şifalı kaplıcası Yoncalı'ya "Şifa kent projesi" ile Spor tesisleri yapılacağı açıklandı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yoncalı Şifa Kent Projesi kapsamında yapılması planlanan spor tesislerinin kamu kaynakları ile realize edileceğini ifade etti. Tesislerin 300 gün içerisinde tamamlanacağını söyleyen Başkan Işık, "Kütahya Belediyesi Yoncalı Şifa Kent Projesi kapsamında, göreve geldiğimiz günden bu yana ciddi çalışmalarımız oldu. Daha önce de kamuoyu ile paylaştığımız şekli ile toplam 200 dekarlık bir alanda 11 parselin Kütahya Belediyesi adına tapu tescili yaptıktan sonra, Şifa Kent Projemiz kapsamında özellikle futbol takımlarının antrenman yapabilecekleri sahalara dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalarımız başlattık. 25 dekar toplam alanda bir nizami iki tane de antrenman sahası olmak üzere 3 çim saha yapımı konusunda çalışmalarımız başladı" dedi.