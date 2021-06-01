Ayrıca 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bu süreçte hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Bu kapsamda ise 1,4 milyon vatandaşımıza 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık" ifadelerini kullandı.

Yardım ödemelerinin ihtiyaç sahibi hanelerin Banka hesaplarına ve PTT Kartlarına yatırıldığını anımsatan Bakan Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunmayan veya PTT Kart kullanmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise ödemelerin Vefa Destek Grupları aracılığıyla konutlarında ulaştırıldığını söyledi.



Bakan Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım programı ödemelerinin salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapıldığının altını çizdi.