ABD’li şirketler rotayı Türkiye’ye çevirdi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta ABD merkezli 26 küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. Şirketlerin yöneticileri, Türkiye ekonomisine duydukları güvene işaret ederek, yeni yatırım hazırlıkları içinde olduklarını vurguladı. Edinilen bilgilere göre, Başkan Erdoğan, toplantıda tarım, enerji, finans, sağlık, bilişim, turizm ve havacılık gibi sektörlerden şirket yöneticilerini tek tek dinledi ve sorularını yanıtladı.ABD'li şirketlerin yöneticileri, Türkiye ile daha derin ve dinamik bir ilişki tesis etmeye ve iş birliklerini geliştirmeye odaklandıklarını belirtti. Yöneticiler, bu doğrultuda güçlendirilecek ticari diyaloğun Türkiye ile ABD arasındaki serbest ticaret anlaşması hedefi ve Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi açısından da önemli bir yapı taşı olacağını dile getirdi. Türkiye'den tedarik edilen ürünlerin kalitesine işaret eden yöneticiler, iki ülke arasında çok daha yüksek ticaret hacmine ulaşılabileceğine dikkati çekti.