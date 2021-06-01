Araç muayenede % 5 yerine 0.75’le ödeme

Devlete olan borçların yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Milyonlarca vatandaşın ve işletmenin Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, MTV, KDV, ÖTV, idari para cezaları, kara yolu kaçak geçiş ücreti, prim borçları yapılandırılırken, 10 milyon araç sahibini ilgilendiren araç muayene cezaları da kapsama alındı. Araç sahiplerine yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen sürede yüzde 5 yerine 0.75 faiz uygulanacak.Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, geçen yıl 10 milyon 257 bin aracın muayene olduğunu söyledi. Dilbay, "Trafik muayenesi para cezası yüzde 5 uygulanıyor, geçen yıl 322 milyon lira, 2019'da da 272 milyon lira, bu yıl da 4 ayda 152 milyon liralık bir gecikme cezası tahsilatı olmuş. Muayeneyi geciktirenler yılsonuna kadar araç muayenesi yaparsa yüzde 5 yerine aylık 0.75 ödeyerek muayene yaptırabilecekler" dedi.