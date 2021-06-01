Elektrik piyasasında yeni sayfa: Bakan Dönmez duyurdu! İlk işlem gerçekleşti...

İleriye dönük yapılacak işlemlerle katılımcıların maliyetlerini sabitleyeceğini belirten Dönmez, spot piyasadaki fiyat dalgalanmalarından da korunacaklarını ve piyasa şartlarının uygun olması durumunda arbitraj yapılabileceğini ifade etti.

Dönmez, her seans sonunda EPİAŞ'ın günlük gösterge fiyatlarını paylaşacağını ve böylece sonraki fiyatlamalar için katılımcılara fiyat sinyali oluşturulacağını vurgulayarak, "Bu durum, ileriye dönük oluşacak referans fiyatlar öngörülebilirlik, güvenirlik ve şeffaflığın artmasını sağlayacak. VEP'in orta ve uzun vadede yüksek hacim ve likiditeye ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

EPİAŞ'ın şu anki hacmiyle Avrupa'nın dördüncü büyük elektrik piyasası olduğunu aktaran Dönmez, VEP'te oluşacak işlem hacmiyle EPİAŞ'ın daha iyi bir konuma gelmesini arzu ettiklerini dile getirdi.