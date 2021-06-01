Emniyet'ten 'Ransomware' uyarısı! Her yıl milyarlarca dolar zarara yol açıyor

"Saldırılardan korunmak için bilişim altyapısı ağlarına uzaktan erişim için çok faktörlü kimlik doğrulaması istenmeli. Oltalamala e-postalarının son kullanıcılara ulaşmasını önlemek için güçlü spam filtreleri etkinleştirilmeli. Tüm yazılımlar zamanında güncellenmeli. Saldırılardan korunmak için internet trafiği filtrelenmeli. Risk tabanlı bir değerlendirme stratejisi kullanılmalı. Özellikle uzak masaüstü bağlantısını kısıtlayarak, ağlar üzerinden kaynaklara erişim sınırlandırılmalı. Düzenli veri yedekleme prosedürleri uygulanmalı.