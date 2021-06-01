Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?

Devlet tarafından verilen evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi Haziran ayının gelmesiyle beraber vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. e Devlet ve SMS yolu üzerinden sorgulama devam ederken "Haziran ayı Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi destek her ayın ilk 15 günü içerisinde il il vatandaşların hesabına yatırılıyor. İşte, 1 Haziran 2021 Evde Bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve ilgili tüm detaylar…
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Ödemeler henüz başlamadı...