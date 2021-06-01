Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?

Devlet tarafından verilen evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi Haziran ayının gelmesiyle beraber vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. e Devlet ve SMS yolu üzerinden sorgulama devam ederken "Haziran ayı Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi destek her ayın ilk 15 günü içerisinde il il vatandaşların hesabına yatırılıyor. İşte, 1 Haziran 2021 Evde Bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve ilgili tüm detaylar…