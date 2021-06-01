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Giriş Tarihi: 1.6.2021 14:56

Haziran ayı listesi: yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?

Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?

güncel listesi ay başının gelmesiyle beraber gün içerisinde ödenekten faydalanan vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi destek her ayın ilk 15 günü içerisinde il il olmak kaydıyla vatandaşların hesabına yatırılıyor. Bu noktada Haziran ayı ödemeleri ile ilgili olarak " yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi…

Devlet tarafından verilen evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi Haziran ayının gelmesiyle beraber vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. e Devlet ve SMS yolu üzerinden sorgulama devam ederken "Haziran ayı Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi destek her ayın ilk 15 günü içerisinde il il vatandaşların hesabına yatırılıyor. İşte, 1 Haziran 2021 Evde Bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve ilgili tüm detaylar…

Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 12 Mart 2021 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir

Bu ay evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

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Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?
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