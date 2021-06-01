İranlı armatür devi 1.500 kişiye istihdam sağlayacak

Koronovirüs salgınının küresel ekonomide yarattığı büyük daralmaya rağmen ilk çeyrekte yüzde 7 büyüyen Türkiye, kendisine güvenli liman arayan yabancı yatırımcılar için cazibesini koruyor. Son dönemde özellikle telefon üreticisi dev teknoloji firmalarının yatırım akınına uğrayan Türkiye'ye Asya'dan Avrupa'ya bütün coğrafyalardan doğrudan yatırım ilgisi sürüyor. Son yatırım haberi ise Türkiye'nin sınır komşusu İran'dan geldi. Van'da yatırım yapmak için tüm hazırlıklarını tamamlayan İran'ın en büyük mutfak ve banyo armatürleri firması Erdebil merkezli Ghahraman, haziran ayı içinde 150 milyon TL'lik yatırıma start verecek.Türkiye'de kurulan Ghahraman Musluk Armatür ve Enerji Anonim Şirketi kanalıyla hayata geçirilecek yatırım ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayacak. Tamamlandığında bu sayının 1.500'e çıkacağı şehrin işgücü piyasasına önemli bir katkı sağlayacağı bilgisini veren Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Van'a değer katacak, istihdam sağlayacak her yatırımın başımızın üstünde yeri var" dedi. Van Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) firmaya tahsis edilen 60 bin metrekare alan üzerine kurulacak tesis, etap etap dev hayata geçirilecek. Tesis 33 bin metrekare kapalı alana sahip dev bir komplekse dönüşecek. İran Nanoteknoloji Konseyi ile Kasım 2020'de yaptıkları protokol ve iki yılı aşkın süredir yapılan çalışmalar sonucu Van'ın İranlı yatırımcıların dikkatini çektiğini söyleyen Vali Bilmez, şunları kaydetti: "Pandemi firmaların gelişini olumsuz etkiledi. Yakında teknolojik kaynak teli üreten bir firmanın yanı sıra endüstriyel arıtma tesisi ve üniteleri üretimi yapan başka bir firma da Van'a gelecek. Tüccarlar duygusal sebeplerle bir yere yatırım yapmaz, potansiyel gördükleri yerlere yatırım yaparlar. Ülkemizde potansiyel ve gelecek gördükleri için yatırım yapıyorlar."İran'ın ambargodan dolayı ihracat engelini aşması için Türkiye'nin iyi bir alternatif olduğunu anlatan Vali Bilmez, "Söz konusu yatırım bu alanda Türkiye'deki sayılı yatırımlardan biri olacak. Şu anda çevre düzeni ve alt yapı çalışmaları başlayan ve inşaat hazırlıkları tamamlanan tesislerin temelinin haziran ayı içerisinde atılması hedefleniyor" dedi.Terörden ciddi anlamda arınan bölgenin istihdama ihtiyacı olduğunu söyleyen Vali Bilmez, "İlimiz nüfusunun yüzde 64'ü 30 yaşın altında. Bu gençleri istihdam etmeliyiz. Söz konusu yatırım sanayi anlamında en büyük istihdam kapılarından biri olacak" dedi. Burada alınacak iyi sonuçların yeni yatırımlara referans olacağına işaret eden Bilmez, şöyle devam etti: "Kötü sonuçlar yatırımcıyı olumsuz etkiler. Bu nedenle firmaya her türlü desteği vermeye hazırız."