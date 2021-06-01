Karabağ’ın inşasında Türkiye Azerbaycan’ın yanında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dağlık Karabağ'ın inşasında hem mühendislik hem de teknoloji açısından Türkiye'nin bütün gücüyle kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın arkasında olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, Ermenistan işgalinden kurtarılan, Azerbaycan hükümetince yeni altyapı ve üstyapı projelerinin başlatıldığı Fuzuli ilini ziyaret etti. Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, işgalden kurtarılan bölgelerde hem kara yolu hem de demir yolu olmak üzere çok büyük ulaşım projeleri gerçekleştirildiğini söyledi. Azerbaycanlı Bakan Reşad Nebiyev de 44 günlük savaşta olduğu gibi Türk kardeşlerinin bilgi, beceri ve tecrübeleriyle, ister devlet isterse özel sektörüyle yanlarında olduğunu belirterek, "İşgalden kurtarılan bölgelerde büyük imar çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kara ve demir yolu inşaatları yapılıyor. Bu inşaatların büyük kısmını Türk şirketleri hayata geçiriyor" diye konuştu.