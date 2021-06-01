Sigortacılıktan pandemide 2 milyar TL destek

31 MAYIS-4 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Sigorta Haftası başladı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen açılış panelinde konuşan TSB Başkanı Atilla Benli, "Pandeminin başlangıcından bu yana; direkt pandemiye ilişkin olarak hayat sigortalarında 750 milyon TL, sağlık sigortalarında ise 228 milyon TL, Elâzığ ve İzmir deprem felaketlerinde ise 717 milyon TL tazminat üstlendik. Bu rakamlara, pandemi kapsamında sigortalılarımıza sağladığımız diğer imkânları da kattığımızda halkımıza yaklaşık 2 milyar TL destek sağladık" dedi.