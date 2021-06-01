Milyonlarca emekli Temmuz ayı maaş zammı için geri sayıma başladı! Türkiye'de milyonlarca emekli her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Emeklilerin alacağı zam tutarında ise belirleyici etken her dönem olduğu gibi bu dönemde de enflasyon rakamları oluyor. Geride bıraktığımız sürede 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken bu doğrultuda tahminlere göre; maaşlara 7.66 oranında zam yapılacak. Buna göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı