Milyonlarca emekli Temmuz ayı maaş zammı için geri sayıma başladı! Türkiye'de milyonlarca emekli her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Emeklilerin alacağı zam tutarında ise belirleyici etken her dönem olduğu gibi bu dönemde de enflasyon rakamları oluyor. Geride bıraktığımız sürede 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken bu doğrultuda tahminlere göre; maaşlara 7.66 oranında zam yapılacak. Buna göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı
Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı alan emekli, Temmuz zammı 2021 için araştırmalarını sıklaştırdı. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor.
Temmuz'da, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.
Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı.
TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 7.66 OLACAK
Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.
EMEKLİ MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?
Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı.
Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek.
7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.