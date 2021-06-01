Terör örgütüne eleman temin eden şebeke çökertildi

Türkiye'den Suriye'ye 20 Mayıs'ta yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları sırada gözaltına alınan 2 PKK'lının ifade işlemleri, jandarma sınır istihbarat ve terörle mücadele ekiplerince sürdürülüyor. Ekipler, yaptıkları sorgulamayla PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne eleman temin eden şebekeyi belirledi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla şebekenin elebaşlarından H.M. ile kuryelik yapan A.H.H. ve şebekeye yardım sağlayan A.A. ile B.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan H.M. ile A.H.H. tutuklanırken, A.A. ve B.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.