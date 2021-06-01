Türkiye’de araç sayısı 24 milyon 553 bin 312 oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu araçların türleri ve sayıları açıklandı. Türkiye genelinde Nisan ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısının 24 milyon 553 bin 312 olduğu öğrenilirken, bu taşıtların %54,4'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,5'ini motosiklet, %8,1'ini traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturduğu belirtildi.

DOĞU MARMARA'DA 1 MİLYON 38 BİN 722 ARAÇ

TÜİK'in verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 1 milyon 38 bin 722 oldu. Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 429 bin 218, Sakarya'da 303 bin 457, Düzce'de 117 bin176, Bolu'da 119 b,n 423, Yalova'da ise 69 bin 448 oldu.

KOCAELİ'NDE 256 BİN 121 OTOMOBİL VAR

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 429 bin 218 olurken, araç türlerine bakıldığında ise bu araçların 256 bin 121'nin otomobil, 9 bin 493'nun Minibüs, 7 bin 43'ünün Otobüs, 78 bin 894'nün Kamyonet, 23 bin 836'sının Kamyon,33 bin 966'sının Motosiklet, 18 bin 525 'inin Traktör ve bin 340'nın ise özel amaçlı taşıtlardan olştuğu öğrenildi.