Vatandaşlar kafe ve restoranlara akın etti! "Bu günleri çok özledik"





Çünkü neden gidecek yerimiz yok ki zaten. Bir kahvemiz var. Onu da yani illa ki burada hoş bir vakit geçirmek çok güzel olur" şeklinde konuştu.



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