Vatandaşlara pandemi sürecinde maddi destek odaklı sağlanan ödeneklerden biri olan Kısa Çalışma Ödeneği Haziran ayı ödemeleri için gözler Bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi. Mart ayında sona ermesi planlanan ödenek bilindiği üzere alınan son kararla beraber yeniden uzatılmıştı. Bu noktada Haziran ayının gelmesiyle beraber "Kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemeler her ayın 5'inden sonra yapılıyordu. Buna göre; Bu ay Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…